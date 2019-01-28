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Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Не так давно помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова перестала скрывать, что живет с мужчиной. Влюбленная парочка публиковала снимки из испанской Барселоны, где они весело проводили время. Правда, совместных фотографий в Сеть выложено не было, однако можно практически со стопроцентной уверенностью утверждать, что Брухунова и Петросян были в одних местах в одно и то же время. Интересно, что вся любовная история развивается на фоне дележа имущества с бывшей супругой Еленой Степаненко, с которой суд развел звезду в конце прошлого года.
@bruhunova
Между тем подсчеты, произведенные на основе данных из открытых источников, приводят к выводу, что помощница Евгения Петросяна неплохо зарабатывает, находясь под теплым крылышком пожилого сатирика. Как известно, она директор юмориста. За последние два года ее средняя зарплата варьировалась от семисот до восьмисот тысяч рублей в месяц. Вероятно, доходы директора являются процентом от заработка звезды. Сегодня Брухунова полностью держит на контроле все «денежные дела» Петросяна, а также его концертную деятельность.
Добавим, что у Татьяны Брухуновой в собственности две квартиры в центре столицы. Одна находится на улице Лесной, а вторая в новостройке в ЖК «Садовые кварталы». Эта квартира стоит примерно 150 миллионов рублей. Ее площадь около двухсот метров, так что здесь есть, где, что называется, развернуться. Кстати, в квартире сделан хороший дизайнерский ремонт, сообщает teleprogramma.pro.
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