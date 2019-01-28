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Волочкова раскритиковала шпагат незнакомой девушки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @volochkova_art
Балерина совместила свою фотографию со снимком неизвестной девушки из Instagram и сравнила их шпагаты.
После того, как Сергей Шнуров в своем Instagram-аккаунте обратил внимание на шпагат Волочковой, Анастасия с новой силой принялась их публиковать. За несколько недель поклонники балерины пронаблюдали ее шпагаты на снегу, на печке в бане, на бочке со льдом.
@volochkova_art
И вот недавно Волочкова опубликовала новый пост с коллажем, на котором она совместила две фотографии — свою и неизвестной девушки. Обе выполняют вертикальный шпагат. Однако, как заметила балерина, шпагат незнакомки далек от совершенства:
@volochkova_art
"Почувствуйте разницу. Не знаю, кто Вы, но молодец! Только колени и стопы надо вытянуть и ляшки уменьшить.. ", — подписала снимок Анастасия.
Волочкова предусмотрительно закрыла комментарии к этой публикации, вероятно, потому что предполагала, что многие из них могут оказаться негативными. Однако пользователи не растерялись и принялись писать Анастасии под следующим фото:
"Девушка с фото, которое выложила Волочкова, призовите её к ответу. Она нарушила закон! Не оставляйте это безнаказанным",
"Анастасия, почему вы соревнуетесь с простыми девушками?! Поставили бы для сравнения кого-нибудь из талантливых балерин — и были бы в жирном минусе!",
"Вы написали, что не знаете эту девочку, а у нее куча селфи с Волочковой. То есть вы улыбаетесь, фоткаетесь, а потом унижаете у себя в аккаунте",
"Почему вы оскорбили девушку в предыдущем посте? Сказали что ей нужно уменьшить ляшки, вы адекватная?".
Женский форум5
Звёзды , Сергей Шнуров
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