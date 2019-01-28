Собчак и Виторган: ревность или спектакль

В Сети неожиданно начали появляться мнения о том, что слухи о романе Ксении Богомоловым и драка режиссера с ее супругом — всего лишь умелая постановка

На прошлой неделе наши звезды показали когти, а точнее, кулаки. Два известных человека — актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов — что-то не поделили между собой. Вышли поговорить на улицу. Итог — сломанный нос и сотрясение головного мозга у Богомолова.

Сами действующие лица этой истории о причинах драки помалкивают. Но все дружно решили: конечно же, избиение произошло из-за жены Виторгана Ксении Собчак, которая якобы не раз давала повод для ревности и у которой вроде как затяжной роман с Богомоловым.

Правда, некоторые медийные персоны считают, что это была постановочная потасовка. Например, Стас Садальский . Мнение Садальского разделяют многие другие артисты — мол, интерес к семейству стал угасать, вот и решила Собчак поднять свой рейтинг.

В этой истории действительно очень много странностей. Например, несовпадение в «показаниях» действующих лиц. Так, Богомолов заявил, что у него сломан нос, однако медики, прибывшие позже в клуб, про сломанный нос не обмолвились ни словом. И почему-то режиссер после стычки и травмы от госпитализации отказался. Говорят, просто умылся и ушел восвояси. Также он не стал писать заявление в полицию о полученных травмах. Но на своей страничке пострадавший тем не менее сообщил о полученных травмах: «Дорогие и неравнодушные друзья, прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано…». То есть, если верить его посту, то нос сломан уже в двух местах, хотя те же медики уверяют, что такого просто не бывает.

На записи с камер наблюдения видно, что охранники запоздало прореагировали на драку — появились только в самом конце. А один из них и вовсе потом утверждал, что все было похоже на постановку — настолько выглядело со стороны наигранным и ненастоящим.

О самом романе Собчак с Богомоловым стали говорить с лета прошлого года. И не кто-нибудь, а известная светская сплетница Божена Рынска. Именно она одной из первых поведала публике, что телеведущая неверна мужу, заявив, не таясь: «Ксения, особо не скрываясь, с лета спит с Богомоловым».

Новость была подхвачена и разлетелась по всему Интернету. Тут же появились «доброжелатели», которые утверждали, что Собчак и Богомолов целовались в ресторане на Патриарших — прямо в присутствии многочисленных посетителей. Другие уверяли, что они точно знают: Ксения и Максим больше не живут вместе, и что они видели, как Виторган изводится от ревности. Появилась информация, что скандальная медиадива уже практически сидит на чемоданах, потому что собралась уйти к Богомолову от Виторгана. Поклонники Виторгана и Собчак не раз отмечали в последнее время, что в звездном семействе наблюдается напряженная обстановка. Заметили, что на безымянных пальцах у обоих уже нет обручальных колец. А последний Новый год они вроде бы встречали порознь.

…Драка Виторгана и Богомолова разделила актерский мир на две части. Одни были возмущены случившимся (мол, зачем распускать руки, если можно все решить за столом переговоров), другие оправдывали поступок Виторгана (только так и должен был поступить настоящий мужик!). Причем вторых все-таки оказалось больше. И вообще с тех самых пор, как появилась первая информация о связи Собчак и Богомолова, симпатия общественности оказалась на стороне Виторгана. А ведь до этого именно Максим служил объектом для многочисленных шуток и мемов. После абсолютно неожиданной для всех свадьбы актера и телеведущей некоторые стали называть его исключительно «мистером Собчаком». Злые языки говорили о нем как об альфонсе, намекая на несопоставимые доходы самого Максима и Ксении. В то же время близкие к семье Виторган рассказывают, что Максим ради будущей жены пошел против мнения самых близких ему людей. Вроде бы с самого начала для Эммануила Виторгана брак сына и телеведущей стал табуированной темой. А после случившегося Эммануил Гедеонович даже слышать не может о скандальной невестке, говорят, у него поднимается давление. Наверное, поэтому у себя на страничке в соцсети после празднования своего дня рождения он написал только о бывшей невестке, Виктории Верберг , с которой Максим прожил десять лет в гражданском браке и которая родила детей Полину и Даниила, ведь невестка нынешняя так и не появилась на празднике. «Спасибо, что зашли поздравить. Невестка Викуля и внуки Полина и Даниил», — подписал снимок с улыбающимся семейством Эммануил Гедеонович.

Сама Ксения Собчак с присущим ей чувством юмора оригинально отреагировала на скандальный разговор «по-мужски» Максима и Константина. Спустя некоторое время после драки она опубликовала в Инстаграме себя в образе Анны Карениной из старой фотосессии для глянцевого журнала.

Фамильные традиции

Когда разразился нынешний скандал и фамилия Виторган стала склоняться везде и всюду, глава клана — Эммануил Виторган — был явно не в восторге. А ведь когда-то и он сам оказался в эпицентре скандала, и тоже из-за дел амурных.

Пара Эммануил Виторган и Алла Балтер считалась одной из самых красивых в артистическом мире. История гласит, что Виторган увидел талантливую красавицу Балтер на сцене Театра имени Ленинского комсомола в «Трех мушкетерах» в роли Миледи. Потом сам он вспоминал, что актриса была невероятно красива, пластична, замечательно сложена и потрясающе пела, — удивительно, что он не видел ее раньше, хоть бывал довольно часто на спектаклях этого театра. А потом судьба распорядилась так, что они вместе встретились у режиссера Георгия Товстоногова в «Вестсайдской истории». Они играли влюбленных, подолгу и часто репетировали, изображая неземную страсть. И в какой-то момент поняли, что уже не играют.

На тот момент Виторган уже был женат на Тамаре Румянцевой . Причем искренне полагал, что у них идеальная семья. Они никогда не скандалили, у них подрастала чудесная дочь Ксения. Балтер же была замужем за вратарем футбольного клуба «Таврия» Эммануилом Анброхом.

В общем, у них были семьи, но они их оставили, чтобы быть вместе. Алла Балтер как-то сказала потом, что она вообще была девушкой, которая меньше всего ожидала от себя роли разлучницы. Но когда двое понимают, что они, как бы высокопарно это ни звучало, буквально созданы друг для друга, то о вопросах морали уже речь не идет. Может, поэтому артистический мир, который поначалу бушевал из-за этого двойного адюльтера, вскоре успокоился. Пару приняли. В том числе и Аллу Балтер, которая при всей своей ослепительности ни у кого не вызывала зависти. Ей прощали и успех, и эффектную внешность. Такая она была светлая и чистая.

Казалось, их уже ничто не может разлучить, пока… Первым заболел Эммануил Виторган. Врачи диагностировали рак — почти приговор. Однако после операции на легких болезнь отступила. Алла помогла мужу справиться с недугом. Но когда все вздохнули с облегчением, врачи диагностировали уже у нее самой рак позвоночника. Была сделана одна операция, после которой боль отступила. Алла почувствовала себя хорошо, стала заниматься спортом, ходить в бассейн, вернулась в театр, снялась в кино, но боли возвратились. Последовала операция в Израиле. Казалось, все прошло успешно. Алла Давыдовна снова вышла на сцену. Но в одном из спектаклей она неудачно подвернула ногу, несмотря на это, доиграла постановку, правда, на поклон уже не вышла. После третьей операции в онкологическом центре стало понятно, что дела совсем плохи. У Балтер отнялись ноги, она могла только молиться и уповать на чудо. Эммануил Гедеонович тогда организовал фонд помощи супруге, собирал деньги на операцию в Германии. Но актрисе становилось все хуже.

Она умерла у него на руках летом 2000 года. Похоронили Аллу Балтер на Ваганьковском кладбище.

Тогда всем казалось, что Эммануил Виторган до конца дней так и останется вдовцом — настолько единым целым они были в глазах всех окружающих. Однако вскоре рядом с актером стала появляться новая женщина.

Ирина Млодик работала с Виторганом в одном театре, но по бизнес-линии. Она пыталась поддержать вдовца после смерти жены старалась как можно больше времени проводить с ним. А в 2003 году Виторган и Млодик официально зарегистрировали свои отношения.

Тогда многие осудили даже не Эммануила Виторгана (его по-прежнему жалели), а именно Ирину Млодик. Максим Виторган и вовсе, узнав, что отец собрался «под венец», перестал с ним общаться. Но Ирина приложила все усилия, чтобы отец и сын вновь нашли общий язык. Так и случилось спустя время. Также Ирина посодействовала тому, чтобы Виторган начал общаться со своей дочерью от первого брака Ксенией, с которой не поддерживал отношений сорок лет.

В феврале прошлого года о семействе опять заговорили. Сенсация: у 78-летнего актера и его 56-летней жены родился их первый общий ребенок. Причем, как уверяли сами новоявленные родители, они не прибегали к услугам суррогатной матери. Конечно, тему таинственной беременности Ирины Млодик, которую никто не видел в положении, тогда изрядно обмусолили все светские сплетники. Но самим супругам было все равно — они наслаждаются своим поздним материнством-отцовством.

Девочку назвали Этель — «благородная». По словам счастливых родителей, она похожа на их внука Платона, сына Ксении и Максима. Вот только сейчас уже большой вопрос — будут ли Этель и Платон играть в одной песочнице. Или же отношения Ксении Собчак и Максима Виторгана закончатся тем, что супруги прекратят всякое общение друг с другом.