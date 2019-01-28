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Друг Гобозова выдал секрет о его скорой свадьбе 

WDay.ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба канала ТНТ
Александр Гобозов женится! Правда, еще пару дней назад эта новость была тайной под семью печатями. Секрет товарища выдал экс-участник проекта "Дом-2" Давид Анташвили. Он утверждает, что совсем скоро Гобозов скрепит себя узами брака с барышней из Красноярска по имени Надежда.
«Испокон веков грузины и осетины братьями были, братьями! Это Саша Гобозов, ему почти 40, а чувствует он себя на 23. За время прибывания на проекте он стал для меня как старший брат! Он прекрасный отец, и замечательный человек, любящий сын и достойный друг!! В скором времени он женится, но это секрет…*", — написал в соцсетях под фото, где он стоит в обнимку со своим приятелем, Давид.
О новой избраннице Александра Гобозова известно немного. Девушка живет в Красноярске, занимается сетевым бизнесом, и у нее есть дочка Маша от первого брака, с которой у экс-участника проекта «Дом-2», по слухам, сложились хорошие отношения.
Общение у пары началось в конце прошлого года. У Александра, который уже давно занимается сетевым бизнесом, была встреча в Красноярске, на которую пришла его будущая невеста.
— Встречаемся мы недавно. Сейчас постоянно вместе, и я не устаю от этого. Мне даже нравится, что у нас общее дело, общие цели, общие планы на будущее", — рассказывал Александр Гобозов «СтарХиту».
Правда, не все верят в то, что роман между ребятами доведет их до похода в загс. Многие уверены, что молодой человек расстанется с нынешней пассией также, как он уже сделал это в свое время с Катей Зиновьевой, Иваной Диловой и Ольгой Жариковой. Мол, слишком быстро парень вспыхивает, но также быстро и затухает. А некоторые и вовсе ждут, что Гобозов, нагулявшись, вернется к Алиане Устиненко, которая продолжает искать любовь на проекте «Дом-2», чтобы вновь воссоединится и воспитывать общего сына Роберта.
* орфография и пунктуация автора сохранены
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