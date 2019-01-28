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«Врачи меня предупреждали»: Савичева откровенно о потере ребенка 

Дни.ру 39 минут назад
Фото: Дни.ру
Юлия Савичева чуть более года назад впервые стала мамой. Дочь Анна была для певицы и ее супруга музыканта Александра Аршинова долгожданным и желанным ребенком. Звезда не помнила себя от счастья, новая жизнь помогла артистке приглушить боль от пережитого горя — ранее звезда лишилась малыша.
Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия — она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советов врачей, за что и поплатилась.
"Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали" — вспоминает знаменитость.
Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастье. Савичева ходила по врачам, но результата не было.
"Беременность мне далась очень нелегко и получилось все не сразу. Потому что мой организм отказывался, работая в надрывном режиме, ведь я гастролировала не переставая года три. Мне пошли навстречу, мне изменили график, стали работать чуть меньше, но и это не помогло, препараты пошли различные в ход, но и это не помогало. Врачи говорили, что это скачки гормонов, от нагрузок", — призналась вокалистка.
Медики уговаривали Юлию оставить работу и заняться своим здоровьем. Они поставили ее перед выбором: либо карьера, либо дети. Продюсер Максим Фадеев разрешил Савичевой уйти на год в отпуск.
"Слава богу, после всей этой истории Господь нам послал Аню. Я просто оборвала весь мир музыкальный, мир шоу-бизнеса, и не жалела ни на секунду", — поведала Савичева в программе "Душевный разговор с Жасмин", которая опубликована на сайте YouTube.
Всю беременность Юлия Савичева жила в Португалии у свекра, малышка появилась на свет тоже там. Муж Юлии присутствовал на родах. Звезда благодарна своему супругу, за помощь, которую он ей оказывает, ухаживая за дочерью.
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Звёзды , Максим Фадеев , Александр Аршинов , Юлия Савичева
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