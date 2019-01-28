Звезды за 80, которые по-прежнему в форме

Роскошной итальянке Софи Лорен сейчас 84 года. Кинокарьеру Софи начала ещё в 1950 году, когда ей было 16. Десятки лет она была секс-символом не только европейского, но и мирового кинематографа, а, когда актрисе исполнился 71 год, её признали самой красивой женщиной двадцатого века. Даже сейчас, разменяв девятый десяток, Лорен по-прежнему восхитительна. Она регулярно появляется на светских мероприятиях и не стесняется примерять открытые наряды, которые смотрятся на ней гармонично. Залогом роскошного внешнего вида и красоты Софи Лорен считает умение быть в ладу с собой и окружающим миром. Смотрите видео и узнайте о других возрастных красавицах, которые дадут фору молодым звёздам.