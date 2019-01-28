Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей

Юлия Барановская часто ругает своего гражданского экс-мужа Андрея Аршавина за то, что он забыл про детей. Не видится с дочкой Яной и сыновьями Артемом и Арсением. Даже практически им не звонит. Недавно впервые за полгода он сводил детей в кафе и выложил фото в Instagram. Это было воспринято обществом, как пиар-ход и разовая акция, мол, следующая встреча будет еще через полгода.

Почему? Неужели после развода и дети могут стать бывшими? На этот вопрос ответила психолог по семейным отношениям Ольга Романив.

Почему мужчина бросает детей

По словам собеседника портала Teleprogramma.pro, как бы это не было грустно признавать, отцы любят детей, пока любят их матерей. Отсюда и трагедии брошенных и забытых мальчишек и девчонок.

«Мужчина так устроен, что он любит женщину, а дети — это дополнение к ней. Поэтому, расставаясь со своей половинкой, он будет вести себя так, как захочет бывшая жена. Если Юлия Барановская решила бы, чтобы бывший муж должен участвовать в жизни детей, встречался с ними — так и было бы. И тогда у Андрея Аршавина с детьми были бы хорошие отношения.

В целом же, ситуация выглядит так: мужчины любят детей той женщины, которую они любят, пусть это будут даже чужие дети. Для него главное, что — это дети его любимой — той, которая заботится о нем, вдохновляет. С которой у него сексуальная совместимость, и с которой он единое целое. Это законы природы», — прокомментировала Ольга Романив.

Почему ответственность лежит на женщине

Эксперт считает, что проблемы в любой семье идут от женщины. Если бы Юлия Барановская не нарушила семейное равновесие, то Аршавин бы не ушел от нее.

«В семье всем рулит женщина. Если женщина мудрая, она создает условия, чтобы мужчина чувствовал себя лидером. Когда в семье трое детей — а в семье Аршавина именно так, — возможно, Юля занималась исключительно детьми, и забыла, кто, на самом деле, является главой семьи и кто должен быть на первом месте — Аршавин.

Мужчине — первый кусок — это закон природы. Так устроен мир. В этом случае, мужчина чувствует себя нужным, он понимает, что его уважают — такая семья будет по-настоящему успешной. При нарушении семейного равновесия — союз обычно распадается. И в этом случае мужчина найдет вдохновительницу — ту, которая будет подчиняться законам природы: понимать, кто в семье главный, вдохновлять, заботиться о нем.

Мудрая женщина лучший кусок отдаст своему мужчине, и только затем себе, а потом детям! Если у вас в семье нет таких правил, то мужчине не будет хватать семейного статуса и энергии на добычу. И, конечно, он будет на бессознательном уровне искать вдохновительницу вне семьи. Миром управляют мудрые женщины через своих любимых мужей», — считает эксперт.