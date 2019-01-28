Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгения Дмитриева родила от своего ученика 

Russianshowbiz.info 24 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Актриса Евгения Дмитриева, известная многим по сериалам «Склифосовский» и «Физрук», после скандального развода с мужем, Андреем Кайковым, не выставляет личную жизнь на всеобщее обозрение.
Долгое время женщина скрывала отца своего сына Марка. Однако журналистам удалось узнать о том, что Евгения забеременела от своего ученика, с которым она познакомилась в театральном институте. Владимир Киммельман моложе Евгении на 18 лет. Сейчас у звездной пары двое совместных детей, кроме того, Дмитриева и Киммельман официально узаконили свои отношения.
Russianshowbiz.info: последние новости
Ингеборга Дапкунайте встречается с молодым любовником Татьяна Буланова показала фото без макияжа Дженнифер Энистон готовится стать приемной мамой
Звёзды , Владимир Киммельман , Евгения Дмитриева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимофобия: чем вызван страх близости
Естественная красота: звездные селфи без макияжа
Почему нельзя трогать свое лицо
«Идеальных мужчин нет, у каждого своя дурная тайна»5
Находчивая невеста заказала платье с карманами
Видео
Рамблер/гороскоп на 29 января
Психология
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды
Дапкунайте встречается с молодым любовником
Звёзды
Психолог объяснил, почему Аршавин избегает детей
Звёзды
Помощница Петросяна получает от 700 тысяч рублей
Звёзды
Власти принудят россиян к здоровому питанию
Здоровье
Куценко заставил поклонников поволноваться
Звёзды
Фанаты Бузовой гадают, почему от нее отписалась сестра
Звёзды
Чем опасны белые полоски на курином филе
Еда
Что не стоит есть на завтрак
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение