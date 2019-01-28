Евгения Дмитриева родила от своего ученика 

Актриса Евгения Дмитриева, известная многим по сериалам «Склифосовский» и «Физрук», после скандального развода с мужем, Андреем Кайковым, не выставляет личную жизнь на всеобщее обозрение.
Долгое время женщина скрывала отца своего сына Марка. Однако журналистам удалось узнать о том, что Евгения забеременела от своего ученика, с которым она познакомилась в театральном институте. Владимир Киммельман моложе Евгении на 18 лет. Сейчас у звездной пары двое совместных детей, кроме того, Дмитриева и Киммельман официально узаконили свои отношения.