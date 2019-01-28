Наличие троих детей не освобождает принца Уильяма и Кейт Миддлтон от исполнения королевских обязанностей. Рабочий график у супругов плотный — они встречаются с мировыми лидерами, работают с благотворительными организациями, присутствуют на роскошных приемах и совершают официальные поездки в разные уголки мира.
В это время пятилетним принцем Джорджем, трехлетней принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи занимается придворная Мэри Поппинс — няня Мария Боралло. Чтобы попасть в королевскую семью, испанка окончила элитное учебное заведение Норланд-колледж, где готовят лучший в мире персонал по работе с детьми.
Старомодная форма колледжа, которую часто надевает Мария, чем-то напоминает военную, намного шире умения менять памперсы и читать детские книжки распространяются и профессиональные навыки няни. Борелло прошла особую подготовку, которая больше подошла бы киноперсонажу из боевиков. Не хуже самого Джеймса Бонда женщина владеет, например, приемами самообороны, а ее умению управляться с автомобилем в опасных дорожных ситуациях мог бы позавидовать любой секретный агент.
В «мирное» время у женщины другая важная цель — контролировать королевских отпрысков. Как отмечает The Sun, когда детям принца Уильяма необходимо появиться на публике, Мария обязана сделать так, чтобы малыши не плакали, а улыбались и махали толпе, держа родителей за руки.