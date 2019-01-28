Мадонна кардинально сменила имидж 

Если Мадонне когда-нибудь надоест экспериментировать, это уже будет не Мадонна. Но пока до этого, к счастью, далеко: на днях Мэдж поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком, на котором хвастается новой прической и цветом волос. На смену привычному блонду неожиданно пришла короткая черная стрижка в стиле 20-х годов.
«А что, если…» — подписала 60-летняя королева сцены фото, под которым уже собрались все за и против от ее фанатов.
«Как будто совсем другой человек»,
«Блондинкой тебе лучше, но этот образ тоже очень интересный!»
«Настоящая дива, хороша в любом виде»,
— комментируют поклонники.
«Блондинка для меня — это какое-то иное состояние души, — рассказывала когда-то певица в интервью Rolling Stone. — Не могу понять, почему, но в искусстве быть блондинкой определенно заключается невероятный сексуальный подтекст. Мужчины реагируют на это. Но зато когда у меня темные волосы, я чувствую себя настоящей итальянкой».
В кадр вместе с Мадонной попала одна из ее приемных дочерей-близняшек — правда, сложно сказать, Стелла это или Эстер. Обе девочки, которых Мэдж удочерила в феврале 2017 года, родом из Малави — оттуда же и двое старших приемных детей певицы, 13-летний Дэвид и 12-летняя Мерси Джеймс. И несмотря на сценическую карьеру и собственный косметический бизнес, Мадонна принимает активное участие в воспитании всех четверых: Мерси, к примеру, нашла себя в спортивной гимнастике (у девочки уже четыре медали за соревнования), Дэвид делает успехи в футболе, а Эстер и Стелла, судя по Instagram Мэдж, всем сердцем влюблены в танцы.