Мадонна кардинально сменила имидж

Если Мадонне когда-нибудь надоест экспериментировать, это уже будет не Мадонна. Но пока до этого, к счастью, далеко: на днях Мэдж поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком, на котором хвастается новой прической и цветом волос. На смену привычному блонду неожиданно пришла короткая черная стрижка в стиле 20-х годов.

«А что, если…» — подписала 60-летняя королева сцены фото, под которым уже собрались все за и против от ее фанатов.

«Как будто совсем другой человек»,

«Блондинкой тебе лучше, но этот образ тоже очень интересный!»

«Настоящая дива, хороша в любом виде»,

«Блондинка для меня — это какое-то иное состояние души, — рассказывала когда-то певица в интервью Rolling Stone. — Не могу понять, почему, но в искусстве быть блондинкой определенно заключается невероятный сексуальный подтекст. Мужчины реагируют на это. Но зато когда у меня темные волосы, я чувствую себя настоящей итальянкой».