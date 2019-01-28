Селин Дион удивила откровенным нарядом

50-летняя певица стала все чаще радовать публику экстравагантными нарядами. Многие поклонники уверены, что к обновлению гардероба Селин Дион подтолкнули молодые возлюбленные.

В минувшую пятницу, 25 января, звезда побывала на модном показе в Париже. Она появилась на публике в черном комбинезоне с глубоким декольте от модельера Александра Вoтье . Дерзкий образ Селин Дион дополнила черной шляпкой. На мероприятии певицу сопровождал ее 34-летний избранник Пепе Муньос. Как утверждают очевидцы, влюбленные весь вечер не сводили друга с друга глаз.

Напомним, в 1994 году певица вышла замуж за своего музыкального менеджера Рене Анжелила. Их отношения начались еще в 1988 году. Супруги прожили в браке более 20 лет, но в январе 2016 года мужчина скончался после продолжительной борьбы с раком. Селин Дион смогла оправиться от смерти супруга и теперь чаще появляется в компании молодых любовников.