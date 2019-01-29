Екатерина Вуличенко: почему актрисы скрывают беременность

В наши дни многие актрисы и певицы не спешат делиться радостными новостями о пополнении в семье, чаще всего пытаясь до последнего скрыть наступившую беременность. Причина такого поведения часто остается неясна, однако чаще всего списывается на боязнь порчи, сглаза и тому подобного. И каждый раз как снег на голову известия о звезде, которая вот-вот должна родить, а поклонники даже об этом не догадывались. Объясниться на эту тему недавно решила актриса Екатерина Вуличенко

Отношение к интересному положению у каждой женщины свое. Кто-то спешит скорее обрадовать родственников и друзей, а некоторые, наоборот, стараются сохранить тайну ожидания ребенка до самого последнего момента. Среди представительниц селебрити чаще всего можно наблюдать второй вариант. Звезды как можно дольше тянут с подтверждением своей беременности, кутаясь за безразмерными нарядами или вообще публикуя лишь архивные фото. Припомните хотя бы певицу Сашу Савельеву, прекрасное положение которой стало известным лишь тогда, когда его стало невозможно скрывать. Безусловно, публика не всегда понимает, зачем именитые персоны окутывают естественное положение тайной за семью печатями.

Известная актриса Екатерина Вуличенко, не так давно ставшая матерью второй раз, решила поделиться с поклонниками своими соображениями на этот счет. Звезда объяснила, почему актрисы так долго скрывают ожидание ребенка. Всему виной вовсе не боязнь порчи или сглаза (в это Екатерина совсем не верит). Оказывается, все до невозможного банально.

Просто в глазах общественности, а конкретно в мыслях кастинг-директоров и режиссёров ты остаёшься беременной навсегда.. ну или как минимум как слоны, года на три. Сколько раз я слышала: а давайте пригласим на эту роль Олю! Олю? Да вы что! Она же беременна! А у Оли между тем ребёнку уже два года. Так что многие вообще предпочитают никому ничего не говорить и в декрет уходить совсем ненадолго, особенно если тебе двадцать лет.

Вуличенко призналась, что и сама все это проходила с первым ребенком, скрывая свое положение до последнего. Благо дело, ее костюмер не выдала тайны, а лишь подгоняла костюмы по менявшейся на глазах фигуре. А после родов артистка помчалась играть в театре, а затем — на премьеру. И все из-за банального страха «выпасть из обоймы». Родив второго ребенка, Вуличенко рассуждает совсем иначе. Теперь, «для любого Спилберга» у нее перерыв, ведь дома ее ждут дети, муж и такое прекрасное женское счастье. Правду говорят, что годы добавляют нам мудрости.