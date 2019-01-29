Самая горячая бабушка показала семью

48-летняя Джина Стюарт (Gina Stewart) — одна из самых известных моделей Австралии. Несмотря на то, что она уже стала бабушкой, женщина продолжает позировать фотографам. Джина приняла участие в конкурсе «Мисс Максим», представляет местные бренды и не стесняется позировать обнаженной. Ее младшей дочери всего четыре, а старшему сыну — 27. При этом, кажется, что Джина не постарела ни на день. По сравнению с ней семья модели кажется слишком обычной.

Поклонники искренне восхищаются моделью и ласково называют ее «самой горячей бабушкой в мире». Впрочем, Джина известна не только благодаря своей выдающейся фигуре.

После того, как в конце сентября модель опубликовала несколько провокационных фото в стиле ню, она решила показать, что может быть другой.

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На своей странице в соцсетях она опубликовала несколько фотографий, которые характеризуют ее как заботливую маму и бабушку. Женщина поддерживает теплые отношения со всеми своими детьми, а их у модели четверо: Джеймс (27 лет), Кэйси (25 лет), Коди (22 года) и Саммер (4 года).

«Горячая бабушка» утверждает, что ее внешность — это результат тяжелого труда над собой.

На другом снимке Джина дурачится со своей младшей дочерью, Саммер. Австралийская модель утверждает, что поддерживает всех своих детей. Для старших — она подруга, для младшей — заботливая мама.

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На фото — средняя дочь Джины Кэйси, ей 25 лет.

Средняя дочь Джины, Кэйси, пошла по стопам матери, она также работает моделью в австралийском городе Голд-Кост. При этом, некоторые поклонники Джины заявляют, что девушка выглядит старше матери.

На данный момент модель принимает участие в конкурсе «Девушка обложки MAXIM». Она подала заявку из благих побуждений, ведь денежный приз в 25 тысяч долларов (760 тысяч рублей) Джина планирует потратить на благотворительность.

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Несмотря на то, что модель не стесняется позировать обнаженной и регулярно публикует провокационные снимки, Джина заявляет, что устала от такой известности:

«Я прихожу вечером домой и не знаю, что делать со всей этой популярностью. Иногда я чувствую себя очень уставшей».

В такие моменты ее спасает непосредственность младшей дочери, та часто интересуется, чем занимается ее мама. Сама же Джина, по ее словам, не собирается скрывать этого и даже покажет девочке свои лучшие работы, когда та повзрослеет.