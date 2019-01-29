Куда пропала панк-дива Аня Куликова из «Фабрики звезд»

Одной из самых загадочных звездочек первой «Фабрики звезд» была Анна Куликова — похожая на певицу Бьорк скромница, на сцене превращавшаяся в панк-диву.

После окончания первого сезона музыкального шоу Аня пропала из шоу-бизнеса, однако снова появилась на радарах, когда пятую «Фабрику» окончила экстравагантная Саша Балакирева: Матвиенко создал из девочек эмоциональную и яркую группу «КУБА». Дуэт просуществовал несколько лет.

Но от чисто музыкальной карьеры Аня Куликова решила отказаться.

Артистка, певица, организатор мероприятий, участница музыкальных и телепроектов. Преподаватель испанского и английского языков, лингвист,

— говорится в описании Instagram 36-летней Куликовой.

В 2015 году Анна вышла замуж за возлюбленного-гитариста, в 2017 — родила ему дочь.

Куликова, впрочем, не бросила музыку: она выступает на небольших площадках и корпоративах, правда, уже без цветных гитар и экстремальных причесок.