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Куда пропала панк-дива Аня Куликова из «Фабрики звезд» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Одной из самых загадочных звездочек первой «Фабрики звезд» была Анна Куликова — похожая на певицу Бьорк скромница, на сцене превращавшаяся в панк-диву.
После окончания первого сезона музыкального шоу Аня пропала из шоу-бизнеса, однако снова появилась на радарах, когда пятую «Фабрику» окончила экстравагантная Саша Балакирева: Матвиенко создал из девочек эмоциональную и яркую группу «КУБА». Дуэт просуществовал несколько лет.
Но от чисто музыкальной карьеры Аня Куликова решила отказаться.
Артистка, певица, организатор мероприятий, участница музыкальных и телепроектов. Преподаватель испанского и английского языков, лингвист,
— говорится в описании Instagram 36-летней Куликовой.
В 2015 году Анна вышла замуж за возлюбленного-гитариста, в 2017 — родила ему дочь.
Куликова, впрочем, не бросила музыку: она выступает на небольших площадках и корпоративах, правда, уже без цветных гитар и экстремальных причесок.
Кстати, гитар у нее целая коллекция, и любимый фанатами инструмент с кошечкой Hello Kitty все еще при Ане:
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Звёзды , Анна Куликова , Бьорк , WMJ.RU
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