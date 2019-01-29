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Простые девушки, которые вышли замуж за звезд 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Красотка"
Казалось бы, такие истории, когда знаменитость берет в жены обычную девушку, могут быть только в сказках или фильмах. Но нет, многие завидные женихи выбрали себе в пару простых официанток и стюардесс.

Мэтт Деймон и Люсьяна Баррозо

Мэтт Деймон и Люсьяна Баррозо поженились в 2005 году. На тот момент актер зарабатывал около $10 млн в год. Сам он рассказал, что познакомился со своей возлюбленной в баре, где та работала официанткой. Девушка рассказала, что обожает фильмы с участием звезды — так и завязался красивый роман. Сейчас супруги воспитывают четырех дочерей: Изабеллу, Джию, Стеллу и Алексию, которая появилась у Люсьяны от предыдущего брака.

Джим Керри и Мелисса Уомер

В 1987 году известный комедийный актер женился на официантке Мелиссе Уомер, которая на момент свадьбы уже была беременна. После рождения дочери Джейн, возлюбленная Керри решила заняться актерской карьерой и сыграла роль в фильме «Человек на Луне» вместе со своим мужем. В 1995 году брак распался, а Уомер получила $7 млн 

Роберт Де Ниро и Грейс Хайтауер

Вторая свадьба актера состоялась в 1997 году. Его избранницей стала стюардесса Грейс Хайтауер. На момент свадьбы невеста была в положении, но это не помешало ей постоянно ревновать своего мужа к его коллегам. Из-за постоянных ссор Де Ниро подал на развод, но серьезно заболел. В это время с ним рядом оказалась бывшая супруга, с которой он возобновил брак в 2011 году. После свадьбы Хайтауэр решила заняться модельной и актерской карьерой.

Принц Гарри и Меган Маркл

О свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в прошлом году писали все журналы мира. До получения заветного статуса герцогини Сассекской Меган была актрисой в сериале "Форс-мажоры". Несмотря на то, что она была известна и до того, как начала встречаться с принцем, для королевской семьи такой брак был шокирующим. На момент церемонии состояние принца Гарри оценивалось в $25 млн Он отказался от брачного договора, что еще раз подогрело слухи о том, что Меган с ним из-за денег. Сейчас пара ждет ребенка, а будущая мама продолжает нарушать королевский протокол.
Женский форум
Звёзды , Джим Керри , принц Гарри , Мэтт Деймон , Роберт де Ниро
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