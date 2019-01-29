Тодоренко показала, как приходит в форму после беременности

Звезда признается, что ей пока не удалось избавиться от всех лишних килограммов.

Звезда популярного телевизионного шоу «Орел и решка», ведущая собственного проекта «Пятница с Региной» Регина Тодоренко и певец Влад Топалов в начале декабря 2018 года впервые стали родителями. У пары родился долгожданный сын. За период беременности Регина Тодоренко не отказывала себе в еде и поправилась на 18 кг. Теперь звезда активно старается привести свое тело в форму. Так, вчера Регина Тодоренко поделилась на своей странице в Instagram фото из танцевального класса признавшись, что после родов различные движения даются уже не так легко, как раньше.

@reginatodorenko

"Наконец-то вырвалась поплясать. Ноги вообще меня не слушаются. То ли после родов какие-то зажимы, то ли я просто заплыла жиром из-за тонн съеденных круассанов за время беременности. Казалось бы, на 3-й день после родов в палате я занималась йогой, а тут на балете даже ногу от паркета сложно оторвать", — призналась Регина.

Однако звезда не отчаивается и упорно движется к своей цели.

"Надо скинуть еще предательские 5 кг. Заметка 📝: за беременность я поправилась на 18кг, уже скинула 15, еще 5 нужно скинуть для полного комфорта и успокоения души 😆. Поехали 💪🏻💪🏻💪🏻", — добавила Регина.

«Молодец, Регина! 👍 Скинете обязательно 💪», «Эти 5 кг самые сложные, но я вас верю, вы молодец», «Региночка, неналюбуюсь на тебя! Какая ты молодчинка. 🌹Всегда тебя в пример своей дочери ставлю», «Регина, вы такая молодец, всегда куда то ходите, занимаетесь спортом… Это очень хорошо», — захвалили звезду подписчики.

Кстати, недавно телеведущая призналась, что уже вышла на работу и вновь создает очередные выпуски своего шоу.

Заметим, Регина Тодоренко и Влад Топалов на протяжении долгого времени скрывали грядущее пополнение. Позже Регина объяснила, что для нее беременность — это «очень личное событие». Правда, в одном из интервью Влад Топалов рассказывал о своем грядущем отцовстве и об отношении к возлюбленной. По словам артиста, он воспринимает встречу с Региной как настоящее чудо.

@reginatodorenko

Пара сыграла тайную свадьбу 25 октября. В этот день свой день рождения отмечали Влад и отец Регины (которому исполнилось 55 лет), а влюбленные решили внезапно объединить все три праздника.

А в конце декабря Влад Топалов представил новую песню, которую посвятил любимой супруге в благодарность за сына. И впервые показал малыша.