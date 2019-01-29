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Почему Юдашкин перестал часто выходить на люди 

Рамблер 45 минут назад
Осенью прошлого года отечественный кутюрье Валентин Юдашкин отметил круглую дату — 55 лет. Несмотря на то, что в российском дизайне постоянно появляются новые имена, для многих именно Юдашкин — олицетворение моды России. Валентин Абрамович — единственный дизайнер из нашей страны, принятый в Синдикат Высокой моды. В конце девяностых французы решили, что члены Синдиката должны работать лишь в Париже, после чего Юдашкин отказался от членства, не желая менять Москву на Париж.
Преуспел Валентин не только в работе, но в и личной жизни: с женой Мариной он уже больше 30 лет, супруги вырастили дочь, которая уже подарила им внуков.
Какие кошмары пришлось пережить семье Юдашкиных? Что связывает Валентина и Аллу Пугачёву? Почему кутюрье в последнее время появляется на публике лишь изредка?
Звёзды , Видео , Здоровье , Мода , Валентин Юдашкин , Алла Пугачева
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