Мария Погребняк — о начале отношений с мужем

Супруга футболиста Павла Погребняка поделилась воспоминаниями о школьных годах и показала фотографию из своей первой фотосессии.

По мнению интернет-пользователей, 30-летняя Мария Погребняк является примером настоящей женщины. Блондинка вместе с мужем, футболистом Павлом Погребняком, воспитывает троих сыновей, а ее внешний вид для многих подписчиц стал мотиватором — высокая, стройная красавица выглядит едва ли не старшей сестрой мальчиков. Со своими Instagram-фолловерами Мария честна и откровенна. Например, несколько часов назад Погребняк поделилась воспоминаниями о школьных годах, опубликовав очередное архивное фото.

@mariapoga_

«Расскажу как все начиналось. Мы учились в одной школе, он был старше меня на 3 класса! Мы, как и все дети, друг над другом подтрунивали) общались просто как друзья) большой компанией ходили гулять в парк Сокольники! Мне было очень весело, особенно одной девчонкой среди пацанов! Шутки у нас были жесткие, меня подкалывали серьёзно, иногда даже приходила домой и плакала! Но потом привыкла и стала отвечать им ещё! Я была своей среди парней и меня никто не воспринимал как девушку! Я для всех была другом, ну и мне честно, тогда большего и не хотелось! Я не знала, что такое чувство симпатии, любви! Мы очень долго так дружили, до того момента пока я не услышала, как они стали обсуждать девчонок, кому, кто нравится… и тут мне вдруг стало неприятно, появилась ревность… ведь, я самая крутая и веселая, как они вообще могли ещё про кого-то говорить. А они обсуждали девчонок, которые выглядели женственно… с длинными волосами, на шпильках, короче такие все гламурные…».

«Потом наступило лето, мы все разъехались на каникулы! За каникулы я взялась за себя, пошла в школу для девочек, меня научили ходить на каблуках, краситься, быть настоящей леди! (первая фотосессия на фото) В общем, 1 сентября я вернулась в школу не Машкой, а Марией Александровной. Я была одета в голубой джинсовый костюм: джинсы клёш, короткая джинсовка, длинные белые волосы с небольшими волнами, каблуки на 12 см шпильке, легкий мейк! Меня никто вначале не узнал — все подумали, новенькая. Я подошла со всеми гордо поздоровалась и пошла в класс! Ну вы понимаете, что потом началось… записочки, тел. дома не умолкал, все меня тут же решили провожать до дома, но только не Паша, он единственный за мной не бегал. Я знала, что нравлюсь ему, но он не особо поддавался! Потом он мне сказал: «Я знал, что это тебя зацепит!» И меня это зацепило🙈 как же так, все у моих ног, а этот Пашка нет. Но и он сдался через какое-то время. Правда, я уже была влюблена в него по уши. дальше расскажу про первое (детское) свидание, как я сбегала к нему…» — пообещала продолжить рассказ Мария.

К слову, сегодня, 29 января, старший сын пары отмечает день рождения. Артему исполнилось 12 лет.

@mariapoga_