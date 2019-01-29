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Почему распался первый брак Елены Яковлевой 

Рамблер 1 час назад
Актриса Елена Яковлева уже больше 30 лет замужем за коллегой Валерием Шальных. Эту образцовую семью всегда вспоминают как счастливое исключение, когда говорят о скоротечных браках в актёрской среде. Между тем, для Елена брак с Валерием стал вторым: ещё в институте она вышла замуж за Сергея Юлина, но прожила с ним всего полгода. Дело в том, что после получения диплома Елена попала в «Современник», один из лучших театров столицы, а вот Сергей оказался на тот момент менее успешным. Это усложнило жизнь молодых супругов. Но ещё более веской причиной для расставания стала встреча Елены с Валерием Шальных, который тоже служил в «Современнике».
Почему Елена и Валерий не хотели регистрировать брак? Как складывалась их семейная жизнь? Что думает Валерий о своей супруге? Смотрите рассказ об актёрах в ролике.
Звёзды , Видео , Валерий Шальных , Елена Яковлева
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