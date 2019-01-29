Поклонники восхитились снимками Навки на Мальдивах

Звезда показала кадры семейной фотосессии.

Известная фигуристка Татьяна Навка сейчас вместе с семьей находится в отпуске. Для отдыха звезда выбрала Мальдивы. Вместе с ней на курорт приехала младшая дочь Надежда, мама и сестра Наталья с маленьким ребенком. Последние несколько дней звезда делилась яркими солнечными снимками, а вчера показала красивую семейную фотосессию.

@tatiana_navka

"Традиционное фото любимых девчонок на память! Скоро домой🙈 ", — подписала кадры Татьяна Навка.

«Все такие счастливые и светлые!😍😍», «Какие вы все хорошенькие и друг на друга похожи», «Вы прекрасны», «Красавицы👍», «Мама красивая женщина», «Какие красивые и очаровательные!», «Красавицы невозможные❤️👗💖», — откликнулись поклонники в комментариях.

Отметим, что младшая сестра фигуристки Наталья Навка весной прошлого года впервые стала мамой. У нее родилась долгожданная дочка.

@navkanatalia

В декабре малышку крестили. Важную роль крестной мамы Наталья доверила сестре Татьяне. Об этом фигуристка уже рассказывала в Instagram.

"👪 Теперь у меня есть еще одна дочь 👼! Я стала крестной мамой нашей долгожданной любимой племянницы! 💖💖💖 Такое маленькое и очаровательное счастье! 😍😍😍 Очень ответственный и важный шаг, поэтому моя дорогая @navkanatalia, спасибо за такую честь и доверие! Люблю вас!💞", — писала Татьяна.

@tatiana_navka

Напомним, что Татьяна Навка растит двоих детей от разных браков. Так, в 2010 году Татьяна Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым . У фигуристки тогда уже была дочь Александра от брака с тренером, чемпионом мира в танцах на льду Александром Жулиным . В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу.

А Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились 1 августа 2015 года в Сочи. В этом браке 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь, Надежду. С тех пор фигуристка часто радует поклонников интересными фото и видео с участием ребенка.