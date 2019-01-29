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Звезды с самыми внушительными формами 

Рамблер 1 час назад
В нашей галерее — знаменитости, которые научились зарабатывать благодаря своей фигуре.
Эмбер Роуз, модель из США, начала работать стриптизершей в 19, а уже в 2009 году снялась в рекламы кроссовок Louis Vuitton. Сейчас выпускает линию собственных солнцезащитных очков и продолжает сниматься в музыкальных клипах.
Дженнифер Лопес, американская певица, танцовщица и актриса, одна из первых, кто перестал стесняться своих пышных форм, а наоборот, сделала ягодицы визитной карточкой.
Ники Минаж, певица, автор-исполнитель и актриса, покорила мир своей уникальной фигурой, любовью к эпатажу и, конечно, песнями. Ее сингл Super Bass стал мировым хитом в 2011 году, а сейчас с ней хотят сотрудничать звезды первой величины.
Ким Кардашьян, американская звезда, актриса и фотомодель, известна по реалити-шоу "Семейство Кардашьян". За ее жизнью следят миллионы людей по всему миру, а она не устает радовать поклонников новыми выходами.
Бейонсе, популярная певица, жена известного рэпера Джей-Зи и мать двоих детей. Бейонсе периодически борется с лишним весом, но фанаты ее любят не только за песни и танцы, но и выдающуюся фигуру.
Анастасия Квитко, снискала славу "русской Кардашьян", сейчас живет в Лос-Анджелесе и работает моделью. Периодически ее пытаются уличить в том, что она прибегала к пластическим операциям, но сама Анастасия все опровергает.
Женский форум18
Звёзды , Фото , Анастасия Квитко , Дженнифер Лопес , КИМ КАРДАШЬЯН , Louis Vuitton
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