Звезды, которым угрожали поклонники

Если кто-то думает, что слава и популярность — это только мировые турне, дизайнерские наряды, красные ковровые дорожки и толпы поклонников, то глубоко ошибается.

Да, все это есть — цветы, обожание, признания в любви и комплименты, но ненавистников, как и почитателей, у звезд хватает, и не все эти люди, как и сами фанаты, адекватны. От них можно ожидать все что угодно: кто-то не пойдет дальше оскорблений в социальных сетях и телефонных звонков с угрозами, а кто-то настолько одержим манией преследования, что готов даже на убийство своего кумира.

Больше всего достается, конечно, мировым знаменитостям. За слишком одиозные высказывания угрожают журналистам и телеведущим, преследуют знаменитых актеров и поп-исполнителей, практически всем голливудским звездам приходится обзаводиться охраной, чтобы оградить себя от слишком навязчивых поклонников, которые пытаются вторгаться в их частную жизнь.

Но и российским знаменитостям приходится сталкиваться с угрозами чересчур навязчивых почитателей. И далеко не всегда это просто желание попугать звезду.

Дело "Охотника за Пугачевой"

Это, пожалуй, самая известная история Аллы Пугачевой, которой чудом удалось избежать встречи с настоящим маньяком-убийцей. Она сама дала ему домашний адрес и практически столкнулась с ним в лифте.

Анатолий Нагиев был одержим безумно популярной певицей. Он увидел ее впервые, когда отбывал срок в колонии за изнасилование. Бывший зек по крупицам собирал информацию о звезде и настойчиво искал встречи: приезжал несколько раз в Москву, выяснял круг знакомых и привычки, бывал на выступлениях. В то время у Аллы Борисовны не было охраны, которая могла бы защитить ее от навязчивых поклонников. «Эта история произошла в 70-е годы, и только спустя 30 лет обстоятельства уголовного дела «охотника за Пугачевой» стали достоянием общественности. Нагиев раздобыл солидную одежду, купил красивые цветы и проник в гримерную певицы, где представился серьезным человеком. Он высказал восхищение, засыпал комплиментами, она согласилась на встречу, передала свою визитку, где был указан ее домашний адрес», — рассказал бывший сотрудник милиции Николай Ефимченко.

По версии следствия, Анатолий приехал к дому певицы и долго ждал Примадонну. Она появилась очень поздно, а в подъезд вслед за ней вошел Нагиев. Алла Борисовна зашла в лифт, а маньяка окликнула консьержка. Увидев искаженное ненавистью лицо убийцы, вахтерша чуть не умерла от страха, но вспугнула его, и он выбежал из подъезда.

Маньяк решил подождать удобного случая, а пока отправился в Курск. В поезде он изнасиловал и убил двух проводниц и двух пассажирок, а тела выбросил в окно. «Он потом рассказывал операм, что в каждой жертве видел Аллу. Он был, пожалуй, самым скоростным серийным убийцей в криминальной истории России. Этакий экспресс-Чикатило», — вспоминал один из сыщиков, работавших над «делом Нагиева», Амир Сабитов. Маньяк на какое-то время решил затаиться, он скрывался до последнего и верил, что сможет добраться до Примадонны. Его задержали благодаря кольцу убитой женщины, которое он пытался сдать в ломбард. В записной книжке оперативники нашли и адрес Аллы Борисовны. В начале 1980-х «охотника за Пугачевой» приговорили к расстрелу.

Условные сроки для поклонников

К тюремному сроку суд приговорил и ярую поклонницу Софии Ротару , которая около четырех лет терроризировала народную любимицу. Продавщица из Тулы постоянно ездила на концерты кумира во все близлежащие города и села, причем каждый раз настойчиво рвалась к ней в гримерку, брала автографы, фотографировалась. После того как директор Ротару в очередной раз не пустил к певице ополоумевшую поклонницу, женщина решила отомстить. Она звонила Ротару, угрожала расправой, а однажды даже сорвала вылет на гастроли, сообщив по телефону охране аэропорта, что самолет артистки заминирован. София Михайловна устала от угроз и обратилась в милицию. И суд приговорил излишне агрессивную почитательницу «хуторянки» к трем с половиной годам лишения свободы условно.

@vladtopalovofficial

правоохранитель­ным органам приходилось обращаться и Владу Топалову , чтобы усмирить не в меру буйных фанаток. Девушки выбежали на сцену во время концерта с подарками, но как только оказались рядом с кумиром, сразу начали отрезать куски его рубашки и пряди волос. Охрана певца доставила девушек в ближайшее отделение милиции, а суд назначил им по одному году лишения свободы условно.

Серная кислота для кумира

Серную кислоту называют оружием обиженного любовника, но иногда к ней прибегают и безумные фанаты, желающие «уничтожить» предмет своего обожания. От подобной одержимости едва не пострадал популярный актер Александр Абдулов. «Однажды я вышел из театра и встретился взглядом с девушкой, которая стояла на улице и явно меня поджидала. Но не очень-то она была похожа на простую поклонницу. И руку как-то странно прятала за спиной. Интуитивно я шарахнулся за собственную машину. На долю секунды опередил ее движение: она достала стакан соляной кислоты и с криком „Не доставайся никому!“ плеснула ее в то место, где я стоял», — рассказывал он в одном из интервью.

Кадр из фильма "Сибирский цирюльник"

Чудом увернуться от смертоносного «подарка» удалось и актеру Олегу Меньшикову . Он выходил из своей квартиры, а на лестничной клетке его поджидала поклонница с бутылкой кислоты. С тех пор артист ездит на джипе с охранником-водителем и практически не общается с поклонницами.

Фанатки Кирилла Андреева , солиста группы «Иванушки International», грозились облить кислотой его беременную супругу. Испортить лица много раз обещали и солистам группы «На-На», однако хорошо, что до дела так и не дошло. А вот на продюсера Бари Алибасова обезумевшая поклонница однажды пыталась броситься с ножом.

От признаний в любви до угроз

Хотя неуравновешенные личности быстро переходят от признаний в любви и комплиментов к обещаниям убить своих кумиров, к счастью, в основном рвение поклонников заканчивается угрозами в социальных сетях и обещаниями расправы по телефону. Крайне неприятно, но не так опасно. И все же звезды вынуждены обзаводиться телохранителями.

@borodylia

Жанны Фриске был свой личный преследователь. Поначалу он закидывал певицу любовными посланиями, присылал цветы и подарки. И все бы ничего, но таинственный поклонник напугал певицу тем, что оставлял ей записки в гримерке и даже в тщательно охраняемой квартире. Телеведущую Ксению Бородину обезумевший фанат хотел оградить от замужества. Он угрожал Ксении расправой, если та не бросит своего жениха ради него. Будущий муж Ксении нанял охранников.

@chistyakova_ionova

Певица Глюк'oZа подверглась интернет-атаке сексуального маньяка, который держал в страхе даже поклонников звезды. Он угрожал всем, кто пытался защитить Наталью от потока оскорблений и угроз. Преследователь писал артистке по сотне сообщений в день, проклиная ее и признаваясь в любви.

Певиц Алсу и Лолиту Милявскую сумасшедшие фанаты донимал звонками откровенно интимного содержания. Но Лолита, в отличие от Алсу, терпела недолго, артистка не робкого десятка послала нахала куда подальше, и больше он не звонил. Телефонная злоумышленница преследовала и Иосифа Пригожина , она угрожала его жене Валерии физической расправой. Как рассказал продюсер, сумасшедшая женщина высылала ему сотни сообщений с требованиями бросить Валерию и заняться ею как «лучшей певицей». Пришлось супругу артистки обратиться за помощью к полиции.

Но бывают и забавные приключения, а поклонники более чем нестандартно проявляют любовь к своим кумирам. Так, на одном из концертов Ольги Бузовой на сцену вышел мужчина, одетый лишь в кеды и солнцезащитные очки. Оказалось, что молодой человек хотел всего лишь подарить букет, выбрав столь нетривиальный способ. Зато теперь звезда надолго его запомнила!