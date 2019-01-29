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Судзиловская и Лорак без макияжа выглядят как девочки 

Passion.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Актриса показала необычное фото.
Многие звезды редко публикуют в Instagram свои фото без макияжа и фотошопа. Ани Лорак и Олеся Судзиловская входят их число — чаще всего поклонники видят певицу и актрису в при полном параде. Однако несколько часов назад в блоге Судзиловской появился неожиданный кадр — актриса сделала честное селфи на лекции по психологии, которую посетила вместе с Ани Лорак:
@olesya_sudzilovskaya
«Неравнодушные мамаши Олеся Судзиловская и Ани Лорак без кино-сценического грима в долгожданной атмосфере обучения на лекции о взаимотношениях детей и взрослых».
Поклонники восхищены естественной красотой 44-летней актрисы и 40-летней певицы: «Олеся выглядит моложе Лорак», «Девчули», «Девушки, вы даже без косметики очаровательны, молоды и сексуальны!», «Прекрасно выглядите и без грима», «Олеся даже моложе выглядит Каролины. Вы супер!», «Вы сами, как дети… вам 18 то есть? Горжусь вами», «Совсем как девочки!».
@anilorak
Напомним, у Ани Лорак есть семилетняя дочь София от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а Олеся Судзиловская воспитывает десятилетнего Артема и трехлетнего Майка от бизнесмена Сергея Дзебаня.
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Звёзды , Ани Лорак , Олеся Судзиловская
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