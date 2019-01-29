Недостатки, ставшие изюминками звезд

У многих звёзд есть дефекты внешности, которые поклонники попросту не замечают. А некоторые знаменитости даже намеренно акцентируют внимание на недостатках, превращая их в свою «изюминку».

1. У актера Дэна Эйкройда сросшиеся пальцы на ногах и гетерохромия, особенность, при которой радужная оболочка глаз имеет разный цвет.

2. У актрисы Меган Фокс брахидактилия, аномалия, при которой пальцы укорочены.

3. У актёра Энди Гарсии при рождении был сиамский близнец. Младенцы соединялись в области плеча. Брат, которого отделили хирургически, не выжил, но оставил Энди на память шрам.

4. У певца Сила на лице много шрамов, вызванных красной волчанкой.

Какие дефекты есть у других известных и популярных людей, узнайте из видео.