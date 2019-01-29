СМИ рассекретили возлюбленного Шишковой

СМИ рассекретили личность возлюбленного Шишковой

«Вице-мисс Россия—2013» встречается с представителем золотой молодежи Чечни.

26-летняя Алена Шишкова редко делится подробностями личной жизни. Поклонники блондинки знают, что у нее есть четырехлетняя дочь от рэпера Тимати , с которым Шишкова рассталась вскоре после рождения Алисы. Как выяснил портал Super.ru , в наcтоящее время сердце красавицы занято 23-летним Мансуром Джамбековым.

Как отмечает издание, пара много времени проводит вместе, а несколько недель назад Алена и Мансур в компании друзей отдыхали на горнолыжном курорте в Сочи.

@unoverona

Известно, что 23-летний Мансур учится в магистратуре РАНХиГС по специальности «менеджмент». В интервью « Комсомольской правде » молодой человек рассказывал, что владеет рестораном La Verona, однако Super со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс» отмечает, что данный бизнес не принадлежит Джамбекову. Вместе с тем, это не мешает Мансуру ездить на автомобиле стоимостью более 20 миллионов рублей и являться резидентом популярного Instagram-аккаунта, посвященного золотой молодежи.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Фото: Instagram