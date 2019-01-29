Анна Хилькевич показала своего отца

В Сети отметили, что родной человек знаменитости прекрасно выглядит.

Известная актриса Анна Хилькевич вместе с мужем и детьми уже месяц отдыхает в Таиланде. Звездные родители решили провести зиму в теплой стране. Мама и папа Анны Хилькевич тоже рядом с ними. Татьяна Андреевна и Александр Васильевич с радостью заботятся о маленьких внучках. Актриса порадовала поклонников милым фото со своим отцом.

«Какие вы милые!😍», «Красивый папа!😻», «Отец — копия Антонио Бандерас 😱😍», «Вы похожи 😍», «Это папа?круто выглядит 👍», «Повезло папе с дочей!👍и доче с папой!», «Классные», «Очень красивый папа», — комментируют поклонники в Instagram. br/>

К слову, Анна рассказывала, как прошел ее долгий, 10-часовой перелет с дочерьми. И если старшей девочке на тот момент уже исполнилось три года, то младшей Марии было всего четыре месяца. В полете справляться с обеими дочками актрисе помогала мама. Таким образом, малышки не скучали и были под присмотром.

Кстати, 14 декабря семья Анны Хилькевич отмечала третий день рождения Арианны. Девочка немного приболела, поэтому торжество с гостями пришлось перенести. Родители устроили девочке небольшой праздник дома, и звезда делилась видео из своей квартиры в соцсетях.

Чуть позже состоялся и большой праздник, на который было приглашено много гостей. Торжество создала целая команда организаторов. Арианна, конечно, была самой красивой принцессой на этом празднике в стиле мультфильмов студии Disney.

Напомним, что Анна Хилькевич летом стала мамой во второй раз. Актриса 20 августа родила еще одну дочку и дала ей имя своей героини из сериала — Мария. Несмотря на появление малышки, звезда старается не обделять своим вниманием и старшую Арианну. Девочке важно, чтобы родители про нее не забывали. Анна даже ездила вместе с ней в Диснейленд, оставив дома младшую Машу на попечение мужа и родственников.

Кстати, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама.

Добавим, что звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна.

Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить третьего ребенка. О своей семье Анна также рассказывала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.