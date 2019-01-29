Гленн Клоуз против стереотипов о женской сексуальности

Подобно 80-летней Джейн Фонде, которая уверена, что с возрастом сексуальная жизнь становится только лучше, ее коллега по цеху Гленн Клоуз также готова оспорить мнение любого, кто считает иначе.

«Один из главных мифов о женской сексуальности — это что с годами она сходит на нет, — высказалась 71-летняя актриса в интервью The Guardian . — Вот вам пример: однажды ночью в прошлом году я ехала в машине из восточной части Нью-Йорка на запад. Был вечер пятницы, так что на улицах было много парочек. И знаете что? Я могла чувствовать то же, что чувствуют они. Я ощущала их волнение, их близость, которая вот-вот должна была произойти. Это было чрезвычайно мощно».

Если учесть, что сама Гленн побывала замужем четыре раза, верить ей определенно стоит. Не менее вдохновляющей стала и речь актрисы на церемонии вручения премии «Золотой глобус», где Клоуз забрала статуэтку за роль в фильме «Жена».

«Знаете, играть эту героиню было очень лично. И я думаю о своей маме, которая действительно посвятила всю свою жизнь моему отцу. В 80 лет она сказала мне: "У меня такое чувство, что я ничего не достигла". Но это совсем не так! Из этого опыта я извлекла вот какой урок: мы, женщины, — кормилицы. По крайней мере, это то, чего от нас ждут. Если нам повезет, у нас есть дети, у нас есть мужья или партнеры, кто бы там ни был. Но мы должны реализовать себя! Мы должны следовать за своими мечтами. Мы должны заявлять: я могу сделать это и у меня должны быть для этого возможности!»