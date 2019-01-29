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Стало известно, как познакомились Питт и Шарлиз Терон 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
Появились первые подробности, возможно, самого горячего романа этого года. Журналу People удалось выяснить, как познакомились Брэд Питт и Шарлиз Терон.
Оказалось, что актеров связали съемки рекламной кампании часов Breitling, в которой они участвовали вместе с Адамом Драйвером в сентябре прошлого года. Участники съемочного процесса уверяют, что не заметили никакой искры, но именно с тех пор Брэд и Шарлиз начали общаться. По слухам, они провели вместе Рождество в особняке Брэда в Лос-Фелисе, а свой роман косвенно подтвердили на прошлой неделе, когда вместе посетили вечеринку в Западном Голливуде, устроенную в честь фильма «Рим».
По словам инсайдеров, сейчас Брэд думает, как представить Шарлиз своим детям, а таблоиды надеются, что если это произойдет до церемонии «Оскар», то на красной дорожке влюбленные появятся уже вместе. В одном из ранних интервью Шарлиз призналась, что хотела бы построить серьезные доверительные отношения. Возможно, Брэд — тот, кто ей нужен?
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Звёзды , Брэд Питт , Шарлиз Терон , Адам Драйвер
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