Экстрасенс рассказала о возможном втором ребенке Шепелева

Телеведущий может скоро вновь вступить в брак. О переменах в личной жизни Дмитрия Шепелева рассказала "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.

Экстрасенс опровергла все слухи о том, что у звезды есть еще один ребенок. По ее словам, актер воспитывает сына, который родился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске . Марианна Абравитова отметила, что Дмитрий Шелепов может скоро вновь жениться. Кроме того, у телеведущего появится еще один наследник.

"То, что он скрывает второго ребенка — не более чем слухи. Других детей, кроме сына от Жанны Фриске, у него нет. Но могу сказать, что по судьбе у Дмитрия еще родятся дети. Касаемо личной жизни могу сказать, что в будущем у него все сложится хорошо. Вижу впереди новый брак. Телеведущий хочет оставить после себя след именно в виде потомков, поэтому хочет еще детей",

— пояснила таролог.

Абравитова уверена, что актер является "внимательным и любящим" отцом, который готов отдавать все свое свободное время своим детям. "Шепелев готов и хочет давать своему сыну все самое лучшее: воспитание, эмоции, образование. При этом он, в отличие от многих сильно занятых "звездных" родителей, прекрасно осознает необходимость вложения личного времени в ребенка", — поделилась Марианна.

По мнению ясновидящей, Дмитрий Шепелев никогда не был по жизни одиночкой. Он обязательно попытается построить серьезные отношения с любимой женщиной и завести с ней детей.

"Этот человек действительно создан для семьи",

— заключила она.