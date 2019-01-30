Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экстрасенс рассказала о возможном втором ребенке Шепелева 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Телеведущий может скоро вновь вступить в брак. О переменах в личной жизни Дмитрия Шепелева рассказала "Дни.ру" ясновидящая Марианна Абравитова.
Экстрасенс опровергла все слухи о том, что у звезды есть еще один ребенок. По ее словам, актер воспитывает сына, который родился в гражданском браке с певицей Жанной Фриске. Марианна Абравитова отметила, что Дмитрий Шелепов может скоро вновь жениться. Кроме того, у телеведущего появится еще один наследник.
"То, что он скрывает второго ребенка — не более чем слухи. Других детей, кроме сына от Жанны Фриске, у него нет. Но могу сказать, что по судьбе у Дмитрия еще родятся дети. Касаемо личной жизни могу сказать, что в будущем у него все сложится хорошо. Вижу впереди новый брак. Телеведущий хочет оставить после себя след именно в виде потомков, поэтому хочет еще детей",
— пояснила таролог.
Абравитова уверена, что актер является "внимательным и любящим" отцом, который готов отдавать все свое свободное время своим детям. "Шепелев готов и хочет давать своему сыну все самое лучшее: воспитание, эмоции, образование. При этом он, в отличие от многих сильно занятых "звездных" родителей, прекрасно осознает необходимость вложения личного времени в ребенка", — поделилась Марианна.
По мнению ясновидящей, Дмитрий Шепелев никогда не был по жизни одиночкой. Он обязательно попытается построить серьезные отношения с любимой женщиной и завести с ней детей.
"Этот человек действительно создан для семьи",
— заключила она.
Дни.ру: последние новости
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор Судзиловская выставила Лорак в неприглядном виде "Врачи меня предупреждали": Савичева откровенно о потере ребенка
Женский форум
Звёзды , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как побороть синдром профессионального выгорания
Тренды ЗОЖ на 2019 год: что сейчас модно
«Ищу спонсора себе и ребенку»45
Что такое сухое голодание и почему оно вредно
Астролог рассказал, как правильно выбирать жилье4
Видео
Рамблер/гороскоп на 30 января
Психология
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, которым угрожали поклонники
Звёзды
Поклонники восхитились снимками Навки на Мальдивах
Звёзды
СМИ рассекретили возлюбленного Шишковой
Звёзды
Недостатки, ставшие изюминками звезд
Звёзды
Самые умные дети в мире
Дети
Звезды, пожалевшие о пластических операциях
Красота
Дапкунайте встречается с молодым любовником
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение