Жену Ягудина оперировали 5 раз из-за ошибки врачей

Олимпийские чемпионы Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина провели отпуск с детьми в Арабских Эмиратах, но не все дни им удалось быть вместе. Как оказалось, тому есть серьезные причины.

Каникулы для вас начались в разные даты. Это непредвиденные обстоятельства?

Алексей Ягудин:

Таня строила планы еще летом. Она знала, что у нее до операции осталось 63 шоу, 62 шоу и так далее. Долго ее ждала. Наше последнее совместное выступление в спектакле «Ромео и Джульетта» было в Казани 8 января. Потом Таня улетела оперироваться (Тотьмянина получила травму во время выступления в шоу «Щелкунчик и Мышиный король». — Прим. «Антенны») в Германию, а я на мастер-класс в Казахстан. Затем пару дней поработал в Москве и оттуда отправился в Дубай с Лизой и Мишель (их дочерям 9 лет и 3 года соответственно. — Прим. «Антенны»). А Таня, как только выписалась, присоединилась к нам.

Татьяна Тотьмянина:

Планировалось, что 8 января финальный спектакль, и 9-го я сразу ложусь на операцию. Семейный отдых тоже был продуман, только мы до конца не понимали, когда я смогу прилететь. Но семья не должна страдать и плакать, потому что я на операционном столе, поэтому они отправились на море, а я, как только смогла, вылетела к моим любимым.

Вы как-то подготавливали Лизу и Мишель к тому, что мама вернется к ним на коляске и в гипсе? Давали им какую-то щадящую информацию?

Алексей Ягудин:

Они в курсе того, что происходит, у нас нет такого, что мы задним числом говорим: «Мама поставила пломбу» или «прооперировала ногу». Нет, дети прекрасно знают, кто и где находится в какой-то момент, и все понимают. Тем более старшая дочка. С ней я уже, как с молодой девушкой, переписываюсь в телефоне и ничего не скрываю.

Татьяна Тотьмянина:

Девочки все знали. Они же видели ситуацию прошлого года. Я сломала ногу. Перенесла четыре операции. Через полгода поняла, что боли не уменьшаются, никуда не уходят, а становятся только сильнее. И полетела в Германию для консультации. Там мне сказали, что все операции, проведенные ранее, навредили тому состоянию, которое должно было улучшаться. Все ухудшалось. Также у меня был обнаружен двойной перелом. Если описывать весь диагноз, получится длинная история. Текущая операция пятая, и она была выполнена для того, чтобы исправить ошибки прошлого года. Так что Лиза и Мишель знали, что мама прилетит к ним не на двух ногах, а временно на одной.

Семья была в курсе, а зрители нет. Вы продолжали выступать, улыбаться как ни в чем не бывало…

Татьяна Тотьмянина: Ну конечно. А что делать? Люди пришли, заплатили деньги и хотят получить от шоу удовольствие, а не смотреть на кислое лицо главной героини, которой больно. Да, больно. Но я пожалуюсь семье и поплачу в раздевалке после. Мы в принципе скрывали, что я катаюсь с такой болью, потому что это никого не касается, никто не должен знать. Я приняла для себя решение: подписан контракт, идет реклама, и до тех пор, пока моя нога не откажет, буду работать, выполнять свои обязательства, чтобы никого не подвести. Звучит это, наверное, как сумасшествие, но, слава богу, удалось завершить все выступления.

Алексей, во время отпуска вы оба шутили в соцсетях про «Новый год и новую ногу», Терминатора, который вернулся. А что Татьяне поможет быстрее пойти на поправку, чтобы ей посочувствовали или чтобы приободрили?

Алексей Ягудин: Это в принципе одно и то же. Надо, чтобы и жалели, и целовали, и гладили, и всячески поддерживали.

Татьяна Тотьмянина: Позитив лечит лучше всего. Но, наверное, тут все зависит от человека. Если он хочет впасть в депрессию в таком состоянии, он впадет. В прошлом году я была абсолютно не готова к тому, что сломаю ногу. Мне всегда казалось, что это может произойти с кем-то, но только не со мной. Наверное, торопила события, хотела быстрее вернуться на лед. А может быть, это время было мне дано, чтобы отдохнуть, подумать. Сейчас, даже несмотря на то, что у меня одна нога, я никуда не спешу, наслаждаюсь тем, что происходит.

Кто у вас в семье планирует, организовывает отдых?

Алексей Ягудин: Таня. Прошу ее подобными вопросами заниматься, поскольку в последнее время у меня много направлений, в которых работаю. Мне, например, в Дубае отдыхать удобно, потому что он ближе, и если нужно отлучиться на съемки, можно быстро туда-обратно слетать. Так что еще из этих соображений исходим.

Вы покинули жаркие края раньше семьи. Дела вынудили?

Алексей Ягудин:

У меня идут репетиции новой антрепризы, которую недавно предложили. Я уже имел опыт в театре и был даже в штате Дома киноактера. Затем случилась пауза — не было хороших предложений, но вот оно появилось. Я всегда двумя руками за театр и кино, это направление мне действительно интересно. Есть проекты более финансовые, а есть творческие, которые для души, для сердца, для собственного удовольствия. Скоро будет новый проект «Главная роль» на Первом канале, идут очередные съемки программы «Тает лед» на «Матч ТВ». Когда вернулся с отдыха, в перерывах между репетициями слетал в Минск на четыре дня, где комментировал чемпионат Европы по фигурному катанию вместе с Александром Гришиным Татьяной Анатольевной Тарасовой , потом открыл в Хабаровске каток. Плюс действует моя школа фигурного катания в парке Горького. И так постоянно. Но мне приятно, что чем больше работаю, тем больше возможностей у моей семьи отдыхать. Так что пока я был занят, Татьяна с Лизой, Мишель и няней провели еще неделю на море.

Вам семи дней хватило, чтобы переключиться и набраться сил?

Алексей Ягудин: Признаюсь, еще бы от одной недельки я бы не отказался. Был насыщенный год, и хоть желание постоянно что-то делать и работать велико, отдыхать нужно. С возрастом начинаешь это все больше и больше понимать.

Татьяна, вам в сложившихся обстоятельствах удалось провести каникулы так, как хотелось?

Татьяна Тотьмянина:

Этот отдых получился самым активным за последние годы, каждый день было что-то новое. Мы посетили аквапарки, аквариум, поднялись на башню «Бурдж-Халифа» (самое высокое сооружение в мире. — Прим. «Антенны»). Даже хотели полетать на воздушном шаре в пустыне, но Мишель для этого еще маленькая, Алексей не любит высоту, а запрыгивать в шар нужно на ходу. Как вы понимаете, на моей одной ноге так не сделаешь, поэтому эту часть отдыха оставили на будущий год.

Сложно угодить дочкам с развлечениями с учетом того, что Лиза на шесть лет старше сестры?

Татьяна Тотьмянина:

Это кажется, что разница в шесть лет большая, но и той, и другой пока нравятся аквапарки, простое пребывание на пляже и ковыряние в песке, поэтому в этом плане у нас нет конфликтов. Думаю, года через два, три будет сложнее, но тогда Лиза станет ближе к моим интересам. Мы сможем вместе ходить в спа или на маникюр, педикюр.

Девочки за вами ухаживают?

Татьяна Тотьмянина:

Если нужно где-то помочь пройти или что-то принести, помогает то одна, то другая. Маленькая все время спрашивает: «Мама, тебе больно? Как ты себя чувствуешь?» Все поддерживают, как могут. К счастью, гипс всего на шесть недель, а дальше жизнь возобновится.

Судя по фотографиям в «Инстаграме», Лиза и Мишель вышли на лед. Сами напросились или вы решили научить?

Алексей Ягудин:

Старшая никогда не тяготела к фигурному катанию, но недавно изъявила желание. А младшая на данный момент хочет быть балериной и художественной гимнастикой заниматься. Я своих детей не буду учить. Тем более Лиза немного запоздала. Периодически мы все выбираемся на каток. В декабре решили провести время на свежем воздухе, поехали в парк Горького, специально подгадали так, что я там буду тренировать в школе, и все с удовольствием покатались. Мне на самом деле все равно, чем Лиза и Мишель будут заниматься. Главное — чтобы учились. Сначала уроки, а потом делай что хочешь. У нас в семье никогда не будет такого, что мы станем навязывать какой-то вид спорта или деятельности. Обязательно акцент на учебе, на здоровом образе жизни, на активности, а фигурное это катание или танцы, которыми в данный момент занимается Лиза, без разницы.

Как успеваете в собственной школе преподавать при вашем графике?

Алексей Ягудин:

Сделаю поправку: это не стационарная, а временная школа, которая открыта в парке, пока каток не растаял. Она работает второй сезон и абсолютно бесплатная для детей. Сейчас думаем о школах на постоянной основе. Я приверженец того, что, если дал проекту свое имя, должен присутствовать. Никогда не поступлю так, что открою школу и не буду там появляться. Считаю, это по-человечески не уважительно. Мог бы в принципе заниматься своими делами, но специально их так разбрасываю, чтобы находить время на тренировки, и лично работаю с детишками.

У вас впереди гастроли с новым шоу Ильи Авербуха «15 лет успеха». Если Татьяна соберется к нему присоединиться, возражать не будете?

Алексей Ягудин:

Я пока еще более-менее хожу своими ногами, что, конечно, с одной стороны, смешно звучит, а с другой — мы не молодеем. У меня с шоу все запланировано, а Таня сейчас на инвалидной коляске, для нее главное — восстановиться после того, что было переделано немецкими врачами за российскими. Важно, чтобы в дальнейшем, когда спорт рано или поздно закончится, была нога и можно было ходить. Таня будет отталкиваться от своих физических данных и решать.

Татьяна, вы в прошлом году после травмы довольно быстро вышли на лед.

Татьяна Тотьмянина:

Сейчас я не форсирую ситуацию, у меня в голове даже нет даты, когда снова встану на коньки. Недавно, лежа вечером на диване за просмотром телевизора, поймала себя на мысли, что не смотрела его лет пять. Подумала: какой же кайф вот так лежать и не думать о завтрашнем дне. Просто быть сегодня! Конечно, я не останусь на диване, не такого склада человек. Кататься или чем-то другим заниматься все равно буду, но не сегодня и не завтра, а может быть, через два-три месяца.

Есть для вас в этом вынужденном перерыве еще плюсы?

Татьяна Тотьмянина:

Моральный в первую очередь. У меня нет графика. Я нахожусь в собственных руках. Наконец-то буду больше времени проводить с детьми. Конечно, мне необходимо заняться своей ногой. Реабилитация — нелегкий процесс, он, наверное, даже важнее операции, потому что от того, как ты восстановишься, зависит многое. Я просто отдохну от всего. И это будет то, чем я не занималась на протяжении всей жизни.

Строите ли вы особенные планы на февраль? Ведь грядет ваша третья годовщина свадьбы.

Татьяна Тотьмянина:

Ой, спасибо, что напомнили! Путешествовать пока не планируем. У Алексея напряженный график до начала мая. Я точно знаю, что мы вместе полетим на чемпионат мира по фигурному катанию в Японию. Алексей будет его комментировать, а я иногда присутствовать на соревнованиях, но по большей части изучать эту страну. Пару раз бывала там, но ничего не видела и мечтаю это исправить.

Алексей Ягудин:

Нам в свое время было абсолютно все равно на свадьбу. Я считаю нормальным просто наслаждаться жизнью, компанией другого человека. Для меня все пышные свадьбы, годовщины, которые устраиваются, — это показуха и пиар. Люди живут вместе, им хорошо. И все. Не важно, женаты они или нет. Мы никогда в жизни не делали акцент на свадьбе как на глобальном мероприятии. Не понимаю все отмечания года, двух… Если есть желание что-то отпраздновать, то не обязательно свадьбу.

Например, выздоровление Татьяны.

Алексей Ягудин:

Да!