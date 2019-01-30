Александр Овечкин устроил жаркие танцы на отдыхе

Пока лучшие игроки НХЛ выясняли отношения на матче всех звезд лучший снайпер лиги Александр Овечкин восстанавливал здоровье в обществе родственников и супруги Анастасии Шубской. Он отправился на Кубу. На страничке жены хоккеиста в социальной сети Instagram появился забавный ролик.

На нём хоккеист танцует жаркий латиноамериканский танец. Компанию ему составила дочь Анны Нахапетовой Полина. Надо сказать, что у Овечкина неплохо получается. Он двигается в такт с девочкой. «Мой лучший танцор», — кратко прокомментировала снимок Шубская, которая задорно смеялась, снимая это видео.

«Звездные танцы», «Какая прелесть. С самого утра подняли настроение! Браво», «Все-таки на коньках лучше получается, а Поленька просто умница, так хорошо танцует», — заметили в комментариях пользователи.