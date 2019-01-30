Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о своем союзе и обнародовали несколько общих видео и фото из спальни. Фигуристка Марина Анисина , которой эпатажный артист клялся в любви, уже отреагировала на эти кадры.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.

@volochkova_art

"Репетируем с Никитой дома. А скоро все тайное станет явным… Вот вы и удивитесь.. А дуэт песни — это ягодки…🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Запись артистка сопроводила фотографией, сделанной в спальне ее особняка. На снимке Волочкова и Джигурда запечатлены сидящими в обнимку на кровати.

Судя по комментариям, общественность крайне сильно интересует, как к этому творческому союзу относится возлюбленная Никиты, его экс-супруга, легендарная фигуристка Марина Анисина. "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с Богиней Волочковой", — сообщил Никита Джигурда в своем аккаунте. Действительно, видно, что Марина поставила лайк постельному фото актера и балерины.

Вот только большинству подписчиков этот кадр почему-то не понравился. Некоторые комментаторы, помятуя о таинственном возлюбленном Анастасии Волочковой, от которого та показывает только носки, задались вопросом, какова его реакция на происходящее. "Плохая примета, чужой мужик в кровати …", "И всех сразу в кровать", "Настя, похоже вас с Никитой связывает нечто большее, чем дружба", "Мне страшно подумать как они репетируют для песни", "Ну наконец-то! Мы этого ждали! Теперь полная гармония!.. ", "С каждым встречным поперечным", — высказали свое "фи" подписчики.