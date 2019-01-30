Экс-ведущая «Орла и решки» родила сына

29-летняя теледива стала мамой во второй раз.

Накануне в семье бывшей ведущей проекта «Орел и решка» Натали Неведровой произошло радостное событие — они с супругом Евгением Машковым стали родителями во второй раз. На свет появился сын пары, которого Натали и Евгений решили назвать Мартином. Напомним, у влюбленных уже есть 3-летняя дочь Мари-Николь.

«Мне вам о многом нужно рассказать) Но для начала.. привет, пингви! А теперь стих: успела я двадцать восьмого выпульнуть второго) добро пожаловать»,

— так забавно подписала Неведрова снимок, на котором держит новорожденного малыша на руках, но не показывает его личико.

Кстати, пол ребенка Неведрова узнала совсем недавно. Сделала она это оригинальным способом — с помощью специального воздушного шара, который лопнула, и из него вылетели маленькие голубые шарики. Видео этого момента Натали опубликовала в своем микроблоге и попросила поклонников помочь ей придумать имя сыну, а также торжественно завела отдельный аккаунт для малыша, в который будет выкладывать его снимки и ролики.