Известная певица показала фото сзади

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Известная певица показала вид сзади 

Дни.ру 3 часа назад
Популярная российская певица Елена Темникова не устает радовать поклонников пикантными снимками. На сей раз предлогом для демонстрации своего тела стала новая туника.
Бывшая звезда группы "Серебро" похвасталась новым приобретением. Темникова призналась фанатам, что просто влюбилась в красивую тунику. Но это, конечно, был лишь предлог.
"Я влюбилась. Это самая красивая туника", — написала Елена.
Под туникой на Темниковой был белый слитный купальник, подчеркивающий стройную фигуру певицы. На одной из фотографий Елена в своем любимом ракурсе — демонстрирует зрителям накачанные ягодицы.
@lenatemnikovaofficia
Фанаты Темниковой, как и следовало ожидать, в восторге. "Какой "орех" зачетный", "Очень красиво", "Офигенная", "Без лишних слов", — восторгаются комментаторы.
Поклонники Елены Темниковой в последнее время обсуждают изменения, произошедшие с внешностью певицы. Они уверены, что у артистки серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики. Особенно ревностные "доброжелатели" развили эту тему и начали распространять слухи о зависимости Елены — мол, этими злоупотреблениями и вызваны проблемы с кожей.
Тут уже Темникова не выдержала и пообещала злопыхателям подать иск в суд. Певица решила сама рассказать о своих проблемах. Темникова призналась, что у нее аутоиммунное заболевание, а проблемы с кожей — побочный эффект этого недуга.
Дни.ру: последние новости
Фото натянутой Кудрявцевой вызвало фурор "Придется признаться": юная фаворитка Пугачевой рассекретила свое участие в "Евровидении" Собчак объявила о рождении ребенка после скандальной драки
Женский форум62
Звёзды , Видео , Елена Темникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сказала некрасивой подруге правду о ее внешности»1
5 белых блузок, которые никогда не выйдут из моды
Что женщина на самом деле может дать мужчине1
Как побороть синдром профессионального выгорания
Тренды ЗОЖ на 2019 год: что сейчас модно
Видео
Рамблер/гороскоп на 30 января
Психология
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена
Любовь Красота
Анисина оценила фото Волочковой и Джигурды
Звёзды
Самые сильные в мире дети
Дети Здоровье
Звезды, которым угрожали поклонники
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение