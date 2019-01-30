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Старуха Шапокляк: Рудковскую раскритиковали в Сети 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Instagram
В конце января в Париже в музее Родена прошло шоу Christian Dior Haute Couture Spring-Summer, стилизованное под цирковое представление. Яна Рудковская не могла пропустить столь громкое событие. Судя по всему, мероприятие настолько впечатлило продюсера, что фотографиями с шоу она начала делиться только сейчас.
Платье от известного модельера, черная куртка-косуха, черная же обувь и клатч — образ, который выбрала Рудковская для вечеринки, не впечатлил ее подписчиков в Instagram. «Старуха Шапокляк. А где крокодил Гена?», «Канкан в цирке», «Цирк уехал, клоуны остались», «Ну 46 лет, а все пестует образ девочки-припевочки», «Прямо черный лебедь», «Мда, ну не Шарлиз Терон, какой тебе, Яна, жадор-диор?» — можно прочитать в Сети.
@rudkovskayaofficial
А чуть ранее Яна опубликовала и видео, на котором весело вальсирует в том же наряде. Кстати, сама продюсер редко реагирует на нападки хейтеров и частенько делится снимками без макияжа.
А вам понравился образ Яны Рудковской? Как считаете, черный цвет действительно старит или это вечная классика, которая идет всем без исключения?
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