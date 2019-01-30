Фаворитка Пугачевой пошутила насчет «Евровидения»

Виктории Черенцовой ничего не оставалось, как признаться: она едет на "Евровидение". Подписчики поздравляют певицу: они уверены, что артистка достойно представит Россию в Тель-Авиве.

Виктория Черенцова в своем посте в соцсети Facebook сослалась на материал Дней.Ру. После того, как ее подловили на оговорке в комментариях, ей пришлось сказать правду.

"Ну все. Шило в мешке не утаишь… Придется признаться, что в 2019 году участником от России буду я", — написала Виктория.

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Подписчики за певицу порадовались. Они отметили: не имеет значения, как относиться к конкурсу "Евровидение" — в первую очередь это возможность достойно представить Россию на международном уровне. "Вика это точно сделает самым лучшим образом, лично у меня нет никаких сомнений!", — пишет один из комментаторов.

"Рад за тебя) С моей легкой руки отправляешься в Тель-Авив)", — прокомментировал сообщение член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Напомним, в его посте в соцсети накануне и появилась информация от Виктории Черенцовой.

"Россия еще официально не представила участника на "Евровидение", но уже известно, что он выступит 16 мая во втором полуфинале", — написал в своем аккаунте Манукян. "Со мной выступление пока не согласовали", — прокомментировала пост Виктория Черенцова, немало удивив как автора сообщения, так и его многочисленных друзей. "Значит, пока Киркоров с Лазаревым вовсю готовятся, ты тихонько согласования выступления ждешь. Коварная", — отреагировал эксперт на известие о подготовке певицы к "Евровидению".

Особо наблюдательные подписчики заметили, что комментарий Виктории шуточный — как, впрочем, и ее последовавшее признание. Тем не менее, друзья певицы отмечают: после такого ажиотажа ей, видимо, все же придется поехать на "Евровидение".