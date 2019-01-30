Седокова посетовала на мужскую неверность

36-летняя певица Анна Седокова поделилась своими размышлениями об отношениях мужчин и женщин.

У себя в Instagram Анна Седокова опубликовала найденный на просторах Сети список качеств идеальной женщины глазами мужчины, с которым пригласила поспорить своих фолловеров.

«Идеальная женщина глазами мужчины»

28 качеств.

1. Любящая себя — любима мужчиной.

2. Женщина с характером впечатляет сильного мужчину.

3. Тянет к той, которая умеет прощать.

4. Оптимизм женщины привлекает мужчину.

5. Улыбка женщины — комплимент для мужчины.

6. Сильная женщина, признающая силу мужчины, — подарок судьбы.

7. Ты принесешь весь мир к ногам той, которая тебя уважает.

8. Просто кухарка не впечатляет мужчину.

9. Идеальная женщина гордится своим мужчиной.

10. Настоящего мужчину создает идеальная женщина.

11. Идеальная женщина превосходит мать.

12. Идеальная женщина никогда не испытывает недостаток внимания.

13. Свободную женщину хочется завоевывать вновь и вновь.

14. Идеальная женщина навсегда остается невестой.

15. Идеальная женщина и выглядит всегда идеально.

16. Идеальная женщина создает судьбу своей семьи.

17. Идеальной женщине не изменяют.

18. Женщине-политику сложно оставаться женщиной.

19. Идеальная женщина приписывает заслуги семьи своему мужу.

20. «Целоваться с курящей женщиной все равно, что облизывать пепельницу».

21. Мудрая женщина не спорит с мужчиной.

22. Идеальная женщина найдет того, кто будет вбивать гвозди в стену.

23. Поддержка женщины сглаживает все мужские раны.

24. Женщина, которая оставляет свободу мужчине, держит его на поводке.

25. Идеальная женщина не знает, что такое ревность.

26. Мужчина возвращается к той, которая в него верит.

27. Мудрая женщина не лезет в мужские дела.

28. Идеальная женщина воспитает ваших детей гениями.

Я нашла это только что случайно. И со многим согласна. Никогда не была идеальной и не считала себя такой. Я бы хотела, но у меня как то не очень получалось 😂 С какими пунктами ты абсолютно согласна? Я с 7,9 и 14. И не согласна с 17,

— призналась Анна, согласившись с тезисами «Ты принесешь весь мир к ногам той, которая тебя уважает», «Идеальная женщина гордится своим мужчиной» и «Идеальная женщина навсегда остается невестой» и, соответственно, поспорив с утверждением «Идеальной женщине не изменяют».

Кто именно разочаровал звезду, она не уточнила.

А какие пункты из «списка Седоковой» показались убедительными вам?