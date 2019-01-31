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Как матери калечат дочерей ради мужчин
Как матери калечат дочерей ради мужчин

«Муж преступил черту, за которой уже невозможно простить» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Здравствуйте, мои дорогие! В жизни любого человека бывают не только безоблачные периоды. И я — не исключение. Поделюсь с вами своими проблемами, не вдаваясь в подробности, о которых вы узнаете с течением времени…
Да, ничто не предвещало… Однако вскоре после новогодних праздников в моей семье произошел ряд очень неприятных событий. Горько признаться в этом, но считаю себя обязанной это сделать — я очень поторопилась и поступила необдуманно, дав человеку еще один шанс. Я имею в виду согласие выйти замуж за своего мужа во второй раз.
Прекрасно понимаю, какое количество моих недоброжелателей злорадствует и потирает руки, повторяя мантру про «два раза на одни и те же грабли» — они без этого никак не могут прожить, таким людям чужда способность сопереживать чужой беде. Бог с ними — я не хочу говорить о них. Мало того, хочу искренне пожелать, чтобы с ними никогда ничего подобного не случилось!
Если совсем коротко — мой муж преступил ту черту, за которой уже невозможно простить! И я, как бы ни было мне больно и неприятно об этом говорить, вынуждена была подать на развод… Многие скажут: как же так, ведь не прошло и года с момента счастливого, как казалось тогда, воссоединения с человеком, который все годы, пребывая в статусе «бывшего», был рядом, заботился о дочери, дарил дорогие подарки и постоянно оказывал мне знаки внимания…
Отвечу им: не бывает каких-то заранее утвержденных временных рамок, когда может случиться несчастье — в одной семье это происходит в течение трех лет, в другой — в течение десяти, а в третьей и за неделю ситуация может измениться с точностью, да наоборот.
Да, деспоты не меняются! Они лишь могут мимикрировать на время, маскируясь и принимая иные личины, но суть их остается прежней. И тогда они наносят самый болезненный удар, который не может вынести ни одна мать — запрещают видеться с собственным ребенком! Так произошло и на этот раз…
Мне больно сейчас, когда я пишу эти строки и — да, я сознательно обнажаю эту боль перед вами, но делаю это лишь для того, чтобы в будущем стать еще сильнее! И так будет! Остальное вы узнаете совсем скоро…
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