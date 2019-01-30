«Голые платья» звезд, которые мало что скрывают

Звезды сражаются за внимание зрителей и все чаще выбирают для этого провокационные наряды.

Первопроходцем считается Мерилин Монро , которая на пришла на день рождения президента США в максимально откровенном для того времени наряде. Дальше — больше. Платья, сквозь которые просвечивает грудь, решились надеть Джейн Биркин и Шер. Каждый такой выход становился сенсацией и обсуждался в прессе на протяжении нескольких лет.

Смелых звезд, готовых на все, чтобы эпатировать публику, становится все больше. И сейчас откровенные наряды стали довольно привычными для красных дорожек. Интрига для зрителей лишь в том, кто на этот раз решится привлечь к себе внимание, обнажив тело, и платье какого дизайнера выберет.

В нашей галерее — самые откровенные наряд звезд, готовых на любые эксперименты.