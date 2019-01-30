Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голые платья» звезд, которые мало что скрывают 

Рамблер 1 час назад
Звезды сражаются за внимание зрителей и все чаще выбирают для этого провокационные наряды.
Первопроходцем считается Мерилин Монро, которая на пришла на день рождения президента США в максимально откровенном для того времени наряде. Дальше — больше. Платья, сквозь которые просвечивает грудь, решились надеть Джейн Биркин и Шер. Каждый такой выход становился сенсацией и обсуждался в прессе на протяжении нескольких лет.
Смелых звезд, готовых на все, чтобы эпатировать публику, становится все больше. И сейчас откровенные наряды стали довольно привычными для красных дорожек. Интрига для зрителей лишь в том, кто на этот раз решится привлечь к себе внимание, обнажив тело, и платье какого дизайнера выберет.
В нашей галерее — самые откровенные наряд звезд, готовых на любые эксперименты.
Звёзды , Фото , Мерилин Монро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сказала некрасивой подруге правду о ее внешности»1
5 белых блузок, которые никогда не выйдут из моды
Что женщина на самом деле может дать мужчине1
Как побороть синдром профессионального выгорания
Тренды ЗОЖ на 2019 год: что сейчас модно
Видео
Рамблер/гороскоп на 30 января
Психология
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена
Любовь Красота
Анисина оценила фото Волочковой и Джигурды
Звёзды
Самые сильные в мире дети
Дети Здоровье
Звезды, которым угрожали поклонники
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение