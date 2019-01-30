Галкин оскорбил Ахеджакову

80-летняя артистка призналась, что пародию юмориста восприняла как оскорбление.

Собственно, на место в политике народная артистка Российской Федерации, двукратная обладательница национальной премии «Ника», удостоенная этого почетного приза, в том числе, в номинации «Честь и достоинство», не претендует, но вокруг ее имени журналисты подняли скандал, когда она подписала прошение Владимиру Путину в защиту украинского кинорежиссера Олега Сенцова

Пожилая актриса, в которой Эльдар Рязанов еще на съемках фильма «Гараж» разглядел страсть правдолюбца, сама признавалась, что не особо разбирается в политике, а защищает тех, кто ей на данный момент симпатичен.

Именно эту черту характера Ахеджаковой Максим Галкин выбрал как объект для шутки, не предупредив Лию Меджидовну. «Я не должна допускать, чтобы мое имя трепали в Интенете в каком-то негативном, отвратительном качестве. Я этого не достойна, — призналась Ахеджакова в эфире интернет-канала „Культура памяти“. — Вот это моя „вышка“. Не имеете права! И не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителей и сделать какую-то такую милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: „Ой! Я про Россию хочу поговорить. Ну, пожалуйста, дайте мне сказать!“ Это… не по возрасту. И, когда я включаю Первый канал, я вижу огромный праздник в „Современнике“, и на нем достойнейший человек Галкин, который умеет это делать, и он это шикарно делает, пользуется моим именем, моей судьбой, чтобы посмеяться надо мной… Над этим смеяться негоже».