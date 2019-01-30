Звезда «Молодежки» признался в измене

Звезда "Молодежки" и "Трех мушкетеров" Владимир Зайцев стал героем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист признался, что крутил роман с коллегой перед носом у жены.

Первой супругой Зайцева была актриса Галина Анисимова . Молодые люди познакомились в театральном училище, через некоторое время стали жить вместе, а после поженились. Владимир отмечает, что не был страстно влюблен в избранницу.

"Честно, прости, Галя, хотя она это знает, страсти не было. Мы прожили вместе семь лет, и ни разу не поругались, у нас не было претензий друг к другу, мы были наполовину свободные люди. По такому принципу строить семью нельзя", — заметил актер.

Уже работая в театре артист влюбился в коллегу по цеху Татьяну Шумову . Зайцев долго не решался подойти к красавице — она была замужем, растила дочь, однако совместная работа над спектаклем "Снежная королева" их сблизила.

"Первый раз я ее увидел в театре Ермоловой, когда я был первокурсником, в главной роли. По началу кроме как любоваться, я позволить себе ничего не мог. Но мы играли спектакль, мы стали пересекаться в работе. Она была обворожительна и очаровательна", — вспоминает знаменитость.

Владимир чувствовал, что Татьяна тоже неравнодушна к нему. Какое-то время Зайцев и Шумова пытались скрывать свои отношения. По иронии судьбы вместе с любовниками в спектакле играла и Анисимова, до жены артиста быстро дошли слухи о неверности любимого. Когда Галина напрямую спросила Зайцева о романе, тот во всем признался.

Коллеги осуждали Татьяну и Владимира, многие не понимали зачем Шумова променяла интеллигентного обеспеченного супруга на обычного актера. "Нас пытались разлучить, засовывались записки в карман, какой я неправильный, но они не учли, что мы не придумали нашу историю, она сошла с небес", — отметил артист.

С тех пор прошло 30 лет. Зайцев и Шумова все еще вместе, вырастили двоих детей. О своем выборе они не жалеют.