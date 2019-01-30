Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, бросившие учебу ради кино 

Рамблер 1 час назад
Большинство актёров начинают с маленьких ролей и крошечных гонораров. А кое-кому пришлось по разным причинам бросить учёбу и трудиться на непрестижных работах, получая за это ничтожные деньги. Зато сегодня они звёзды первой величины, которые могут купить себе всё, что пожелают.
Аль Пачино, гениально сыгравший Майкла Корлеоне в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец», в 17 лет был отчислен из школы исполнительских искусств. Он рассорился с матерью и покинул дом. На жизнь Аль зарабатывал, работая уборщиком, официантом, курьером. Ночевать же будущей знаменитости приходилось у друзей или даже на улице.
Смотрите видео и узнайте о других знаменитостях, чей путь к славе не назовёшь простым.
Звёзды , Видео , Аль Пачино , Майкл Корлеоне , Фрэнсис Форд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как завязать с самокритикой
«Сказала некрасивой подруге правду о ее внешности»1
5 белых блузок, которые никогда не выйдут из моды
Что женщина на самом деле может дать мужчине1
Как побороть синдром профессионального выгорания
Видео
Рамблер/гороскоп на 31 января
Психология
Назван способ есть что угодно и похудеть
Здоровье
Савичева откровенно рассказала о потере ребенка
Звёзды Другое
Звезды, бросившие учебу ради кино
Звёзды
Сын показал, как жестоко разыгрывает отца
Дети
Известная певица показала фото сзади
Звёзды
Как понять, что сыр некачественный
Еда
48-летняя женщина-«Барби» нашла себе Кена
Любовь Красота
Анисина оценила фото Волочковой и Джигурды
Звёзды
Самые сильные в мире дети
Дети Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение