Звезды, бросившие учебу ради кино

Большинство актёров начинают с маленьких ролей и крошечных гонораров. А кое-кому пришлось по разным причинам бросить учёбу и трудиться на непрестижных работах, получая за это ничтожные деньги. Зато сегодня они звёзды первой величины, которые могут купить себе всё, что пожелают.

Аль Пачино , гениально сыгравший Майкла Корлеоне в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец», в 17 лет был отчислен из школы исполнительских искусств. Он рассорился с матерью и покинул дом. На жизнь Аль зарабатывал, работая уборщиком, официантом, курьером. Ночевать же будущей знаменитости приходилось у друзей или даже на улице.

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