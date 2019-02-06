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Семенович раскрыла своего первого «жениха» 

Дни.ру + ещё 7 3 часа назад
Фото: @ann_semenovich
Телеведущая и певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. Анна Семенович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первым женихом.
Им оказался "Вовка с пятого этажа". Знаменитость вспомнила, как в детстве он угощал ее конфетами. Они играли с мальчиком в казаки-разбойники, когда Семенович приезжала в гости к своей бабушке.
Ведущая рассказала, что в детстве она предпочитала дружить с мальчишками. Вместо того, чтобы играть в куклы, ей было интереснее гонять на велосипеде. Семенович вспомнила, как кормила в детстве бездомных котят и ухаживала за голубями.
Певица призналась, что иногда ей хочется хоть на день оказаться девочкой, бегать по лужам и грызть семечки с бабушкой перед телевизором.
"Но я давно повзрослела и несу ответственность за многих людей. Иногда мне бывает трудно и страшно, тогда я закрываю глаза и по бликам моей памяти перелетаю в этот двор, и мне становиться легко и спокойно. Тогда я точно знаю, что у меня все получится… Все будет хорошо и лучше, чем вчера, я вас люблю",
— написала Анна Семенович.
Ранее популярная телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна Семенович сообщила, что нашла свой старый альбом с детскими фотографиями, и поспешила опубликовать одну из них у себя в Instagram. На снимке ей четыре года. Поклонники пришли в восторг от архивного фото.
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