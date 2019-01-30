«Мое эпатажное поведение — это защитная реакция»

По случаю дня рождения Анастасия Волочкова рассказала SUNMAG о любимом мужчине, новой книге и знаменитых шпагатах.

Анастасия, где вы отметили праздник?

Никас Сафронов, Сначала в узком семейном кругу в своем особняке в Подмосковье. Дом приобрела три года назад и теперь провожу там почти все свое свободное время. Правда, в этот раз решила сделать небольшое исключение и позвала друзей из шоу-бизнеса, который ласково называю клубком целующихся змей, в столичный грузинский ресторан «Мигрелия» 21 января. Среди гостей были Николай Басков Никита Джигурда . Моя единственная дочка Ариадна осталась с папой дома.

Вы с Игорем Вдовиным наладили отношения?

Да. По моей инициативе. Раньше он видел единственную дочь раз в полгода, а теперь намного чаще.

Сколько Арише уже лет?

Она подросток. Ей тринадцать лет. Довольно трудный период в отношениях, но мы преодолеваем его. Учится на отлично.

Как часто видитесь с мамой?

С ней отношения тоже не самые гладкие. Но, к счастью, она живет в Петербурге. Конечно, видимся и общаемся. И маму, и дочку поддерживаю материально.

Вы не скрываете, что у вас есть любимый мужчина, но не показываете его лица… Почему?

Мой любимый человек абсолютно непубличный и, честно говоря, даже страдает от моей популярности. У нас все прекрасно. На Новый год вручил кольцо с бриллиантами.

То есть свадьба все-таки будет?

Отвечу так, что жду ее. На самом деле штамп в паспорте не имеет для меня никакого значения. Ведь даже с Игорем, с которым в 2007 году сыграли шикарную свадьбу, не были официально расписаны. Возможно, сейчас я уже готова пойти в загс…

То есть вы никогда не были замужем?

Да. Хотя очень много раз получала предложения руки и сердца от самых достойных мужчин.

На дне рождения вы презентовали книгу «Плата за успех». О чем она?

Это уже вторая моя рукопись. Первая называлась «История русской балерины». Ее выход, кстати, совпал с теми скандальными фотографиями с отдыха на Мальдивах, которые я выложила в социальную сеть. Там были снимки, где я в купальнике, без него, с камушками… Помню, блогеры их моментально тогда растаскали, тут же понаделали фотожаб. Туда же попала и моя книга про балерину, которую в шутку окрестили «Анастасия Волочкова. Я и бал». Что касается «Платы за успех», то это история тоже обо мне, о трудном пути, который преодолела с гордостью и достоинством. Считаю, что заслужила все то, что имею. Любима и люблю. У меня потрясающий молодой человек, друзья, работа. Делаю то, что захочу. Согласитесь, что что бы ни говорили, но те же самые фотографии с Мальдивских островов вызвали нереальный ажиотаж! Вся страна ждала, «ну когда же она уже уедет оттуда»… Не переживайте, у меня еще немало аналогичных снимков припасено.

Анастасия, поделитесь главными секретами красоты?

Русская баня и ледяная купель. Это намного лучше всяких уколов. А вообще молодости и красоты добавляет позитивное отношение к жизни, ощущение счастья! Не стоит перебарщивать с походами к косметологу, иначе природа начнет мстить. Лично я пользуюсь японской косметикой Forlled.

Насколько для вас важно мужское внимание?

Конечно, оно должно быть. Присутствие мужчины в принципе важно, чтобы женщина чувствовала себя счастливой. Но лично мне очень сложно найти пару. Со мной мало кто сможет быть. Я сильная и независимая. И мне нужен похожий человек, который станет опорой. К счастью, сейчас такой появился. Благородный, достойный. Для меня быть любимой мужчинами, зрителями, детьми жизненно необходимо.

Ваши шпагаты до сих пор покоя стране не дают…

Это точно. Занимаюсь ежедневно и до сих пор выступаю. Просто раньше давала больше концертов, а сейчас меньше. Но могу себе позволить. Последние несколько лет гастролирую с программой «Симфония добра», куда приглашаю зрителей совершенно бесплатно.

Как относитесь к негативным комментариям в «Инстаграме»?

С улыбкой. Мне пишут какие-то обиженные женщины с закрытых аккаунтов и пытаются учить, как правильно тянуть ноги. В таких случаях всегда советую поднять задницу с дивана и отнести ее в спортзал, а затем сесть на шпагат! Вообще мое эпатажное поведение — это защитная реакция на различные выпады в мой адрес.

Вам наверняка многие завидуют…

Да, со времен учебы… Но я привыкла.

А с Ксюшей Собчак многолетний конфликт все же улажен?

Да мы никогда с ней особо и не ругались. Просто на тот момент Ксении с точки зрения собственного пиара было выгодно ссориться с другими публичными личностями, вот и все.

Как восстанавливаете силы?

На Мальдивах. Любимый курорт. Кажется, что уже стала его символом. Стабильно две недели в году там провожу.

У вас есть девиз?

Ни о чем не жалеть. Я сильная духом.