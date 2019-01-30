Брежнева сфотографировалась в ванной 

Певица передала привет в заснеженную Москву.
Вера Брежнева сообщила, что смогла, наконец, осуществить свою мечту — провести отпуск на Мальдивах. Правда, отпуск получился короткий, а с учетом восьмичасового перелета в один конец, вообще мгновенным.
«Я хотела попасть на эти острова много лет.. И вот наконец-то появилась возможность, сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. (правда один уже прошёл). Ps: да, ванна стоит на улице. Как у вас погодка?»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) написала Брежнева, иронизируя над московскими снежными заносами.
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Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня. 🤗 Выбирала среди нескольких отелей, которые советовали друзья, в итоге выбор пал на совсем новый @joalimaldives. И пусть эти 5 дней здесь будут райскими. (правда один уже прошёл 🙈) Ps: да, ванна стоит на улице 💙 как у вас погодка?🤪
Интересно, что в эти зимние каникулы большинство селебритис позволили себе отдых именно на Мальдивах. Там побывали Татьяна Навка с семьей, Ольга Бузова с сестрой, Анастасия Волочкова, Анита Цой, Погребняки, Тарасовы и многие другие знаменитости. Но из-за дальнего перелета все устраивали себе отдых продолжительностью не менее десяти дней. Похоже, певица в этом сезоне поставила рекорд по скоростному отпуску на Мальдивах.