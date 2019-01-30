«Я заслужила страшное наказание»: судьба жен «битлов»

Все знают вдову Джона Леннона Йоко Оно. Но, как однажды заметил сам музыкант, никто не знает, чем она занимается. Anews восполняет этот пробел и рассказывает о спутницах жизни других участников «Битлз». Что им довелось пережить и как они сейчас выглядят.

Джон Леннон был застрелен в декабре 1980-го бывшим фанатом группы, ставшим религиозным фанатиком, за знаменитое высказывание: «Мы популярнее, чем Из четверки «Битлз» двоих давно нет.был застрелен в декабре 1980-го бывшим фанатом группы, ставшим религиозным фанатиком, за знаменитое высказывание: «Мы популярнее, чем Иисус ». Музыканту было 40 лет, его убийце Марку Чепмену — 25. Он признался в содеянном и получил 20 лет тюрьмы. Срок истек в 2000-м, но Чепмен остается за решеткой, ему уже 10 раз отказано в освобождении.

Джордж Харрисон умер в ноябре 2001-го от рака легких, давшего метастазы в головной мозг. Ему было 58 лет. умер в ноябре 2001-го от рака легких, давшего метастазы в головной мозг. Ему было 58 лет.

Пол Маккартни и Ринго Старр продолжают радовать сольным творчеством, выпускают новые песни и периодически сотрудничают, участвуя в записях и концертах друг друга. Полу 76 лет, Ринго — 78. Двое других «битлов»продолжают радовать сольным творчеством, выпускают новые песни и периодически сотрудничают, участвуя в записях и концертах друг друга. Полу 76 лет, Ринго — 78.

Anews решил уделить внимание женам музыкантов. Их судьбы достойны отдельного рассказа.

Йоко Оно

Скандальной вдове Леннона 18 февраля будет 86 лет. Ее долгое время считали виновницей распада «Битлз» и злым гением Джона. Часть фанатов группы ненавидит ее до сих пор, подозревая чуть ли не в заказном убийстве мужа (что, конечно, безосновательная чушь).

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Публичный имидж Йоко был настолько негативным, что ее истинный вклад в творчество Леннона занижали и скрывали. К примеру, только в 2017 году она была официально признана соавтором знаменитой песни "Imagine" — самого успешного сингла в его сольной карьере.

Странная японская художница, чьи перфомансы и инсталляции никто не считал настоящим искусством, появилась в жизни Леннона в 1966-м. Он уже был легендой и миллионером, к тому же женатым, имел сына. Йоко стала его буквально преследовать, появляясь везде, где бы он ни находился, даже в Гималаях, куда «битлы» ездили медитировать.

На расспросы жены, почему Оно постоянно названивает и приходит к ним домой, Леннон отвечал, что она хочет лишь денег на свою «авангардную фигню». Но однажды утром Синтия вернулась из поездки и застала парочку за совместным чаепитием, Йоко была в ее халате. Джон невозмутимо сказал жене: «А, привет».

Леннон и Оно поженились в 1969-м и превратили свой медовый месяц в знаменитую постельную акцию против войны во Вьетнаме.

В тот год, ставший для группы последним, Йоко особенно раздражала остальных участников своим навязчивым присутствием. По свидетельству одного из журналистов, у нее в студии даже была кровать с микрофоном, откуда она могла озвучивать свои замечания.

Однако впоследствии музыканты отрицали, что Оно развалила группу, ее появление лишь совпало с усилившимися внутренними противоречиями. Сегодня Пол и Ринго пребывают в дружеских отношениях со вдовой, несмотря на раздоры в прошлом.

Удивительным образом с Йоко Оно спустя годы примирились даже бывшая жена Синтия (умерла в 2015-м в возрасте 75 лет) и старший сын Леннона Джулиан, с которым она в свое время не давала общаться отцу. После гибели Джона оказалось, что парень даже не упомянут в завещании. Всеми правами на многомиллионное наследство завладела Йоко. Джулиан 16 лет пытался отсудить у «мачехи» свою долю. По сведениям прессы, хотя и неподтвержденным, он в конце концов получил около 20 млн фунтов.

Между тем семья Леннона и Йоко Оно тоже не была идеальной. В 70-е они временно расстались, и Джон полтора года открыто жил с 22-летней любовницей китайского происхождения Мэй Пэнг. Причем Йоко сама убедила ее вступить с ним в связь.

Эти 18 месяцев музыкант позже назвал «потерянным уикендом». Однако именно благодаря Мэй он тогда возобновил общение с Джулианом и начал налаживать отношения с близкими и друзьями. С женой он, наоборот, видеться перестал и даже не отвечал на ее звонки.

Но однажды Йоко под каким-то предлогом все-таки добилась встречи с Ленноном и после этого он уже не вернулся к любовнице.

А через 5 лет у нее на глазах муж получил четыре выстрела в спину и умер по дороге в больницу.

В 1982-м вдова размышляла в беседе с «Вашингтон пост» : «После ухода Джона я все время думаю, что я такого сделала, чем заслужила столь страшное наказание. Я не знаю. Если мы делали что-то не так, то, наверно, были слишком поглощены друг другом и нашими отношениями».

Прошли еще годы, прежде чем Йоко Оно перестали считать «бездарной шарлатанкой». Джон Леннон когда-то говорил: «Моя жена — самая известная и неизвестная артистка: все знают ее имя, но никто не знает, чем она занимается». С тех пор она получила ряд наград за вклад в искусство, борьбу за мир и права человека.

Один из арт-объектов по дизайну Йоко Оно — Башня «Вообрази мир» (Imagine Peace Tower) близ Рейкьявика. Это мемориал Леннона и символ пацифизма. Ежегодно со дня рождения музыканта 9 октября по день смерти 8 декабря из белого монумента на высоту 4 км бьют световые лучи.

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Вдова хранит музыкальное наследие Леннона и сама записывает песни, выпускает диски, в том числе вместе с сыном.

В октябре 2018-го она выпустила свой кавер песни "Imagine" и видео, созданное по ее рисункам и записям.

Оливия Харрисон

Вдове Харрисона 70 лет. Она кинопродюсер и филантроп, сотрудничает со знаменитым режиссером Мартином Скорсезе . Ее документальные фильмы о творчестве мужа заслужили самые высокие награды в сфере музыки и телевидения.

В свое время она, как и Йоко Оно, стала свидетельницей страшного нападения на Джорджа. К счастью, ей тогда удалось спасти мужа. В декабре 1999-го к ним в особняк вломился психопат, бывший героиновый наркоман, считавший «битлов» колдунами и посланниками ада, и стал наносить музыканту удар за ударом кухонным ножом. Оливия едва смогла его одолеть с помощью каминной кочерги и настольной лампы.

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Харрисон получил множество ранений, ему пришлось удалить часть легкого. Но нападавший избежал обвинения в попытке убийства, поскольку его признали временно невменяемым. А в 2002 году его и вовсе выпустили из психбольницы как «совершенно здорового», и он преспокойно устроился работать с людьми.

Бывшая жена Патти Бойд

Оливия и Джордж познакомились уже после распада «Битлз», он на тот момент еще был женат на британской модели Патти Бойд. Благодаря отношениям с Харрисоном она стала популярнейшим символом 60-х и иконой рок-н-ролла, но ей также довелось познать оборотную сторону бешеной «битломании».

«Это была настоящая жуть. Как-то мы пошли на концерт с друзьями, и Джордж предупредил, чтобы мы обязательно успели уйти до последней песни. Но все равно эти девицы шли за нами, толкали меня, дергали за волосы и всячески выражали ненависть весь длинный путь по коридору», — рассказала она в 2018-м в интервью Harper's Bazaar.

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Их брак распался по многим причинам, но главной были регулярные измены Джорджа. До второй женитьбы он успел завести интрижку даже с тогдашней женой Ринго Старра Морин.

Патти потом вышла за другого легендарного музыканта Эрика Клэптона . Их брак спустя годы тоже распался, но именно ей посвящены его знаменитые песни "Layla" и "Wonderful Tonight".

Барбара Бах

На модели женат и барабанщик группы Ринго Старр. Они вместе уже почти 40 лет. Барбару, как и Патти, теперь тоже считают иконой 60-х. Она была на обложках множества журналов, но в разгар «битломании» не знала лично никого из ливерпульской четверки. Как раз в те годы она жила в Италии вместе с первым мужем, знатным итальянским бизнесменом.

Судьба свела ее с Ринго лишь в 1980-м на киносъемках. Всего на ее счету около 30 фильмов, но больше всего она известна по роли «девушки Бонда» — русской шпионки Ани в картине с Роджером Муром «Шпион, который меня любил».

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Как теперь рассказывает пресса, все 80-е прошли для пары в «пьяном угаре». Они перелетали с места на место, снимали огромные виллы с богатым баром и уходили в отрыв. Позже Ринго признавался, что нередко выпивал за день по 16 бутылок вина. Разглядывая фото со своих выступлений тех лет, он не помнит и половины.

Но эти проблемы давно позади. Сейчас Барбаре 71 год. Вместе с подругой и бывшей коллегой Патти Бойл она занимается благотворительными проектами.

Бывшая жена Морин Старки

(Старки — фамилия Ринго Старра от рождения)

Первая жена Морин в свое время не справилась с алкоголизмом Ринго, как и с его изменами. Хотя, как уже упоминалось, она и сама не была святой — в какой-то момент стала любовницей Джорджа Харрисона. Так, видимо, реализовались ее подростковые фанатские мечты, ведь поначалу она отстаивала длиннейшие очереди, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на кумиров.

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Морин родила от Ринго троих детей. В 1994-м, все в том же «роковом» декабре, она умерла от лейкемии. Ей было 48 лет.

Нэнси Шевелл

В отличие от нынешней жены Пола Маккартни, две предыдущие знакомы публике куда больше. Они известны почти так же, как Йоко Оно.

Первая — верная подруга Линда, мать его троих детей, в том числе признанного модного дизайнера Стеллы Маккартни. Пара была неразлучна 30 лет, вплоть до смерти Линды от рака груди в 1998-м.

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Вторая — скандально известная бывшая модель с ампутированной ногой Хизер Миллз. (В 1993-м ее сбил полицейский мотоцикл, ногу пришлось ампутировать ниже колена и заменить протезом).

Эти отношения прославились в основном грязным разводом, когда Хизер пыталась отсудить у Пола 125 миллионов фунтов, рассказывая в суде, какой она была идеальной и как терпела мужа-негодяя и ненависть его дочери Стеллы. Последнюю она обвинила в разрушении их брака. Суду ее поведение не понравилось, Миллз в итоге получила сумму в 100 раз меньше и в гневе вылила кувшин воды на голову женщины-адвоката Маккартни.

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Третья жена музыканта младше на 17 лет: ему — 76, ей — 59. В свое время знакомые посоветовали Нэнси: «Вспоминай, что делала Хизер, и поступай ровно наоборот». Очевидно, совет пригодился, в их отношениях уже 7 лет царит полная идиллия. Британским газетам буквально нечего писать про Нэнси, разве что восхищаться тем, как молодо она выглядит и как хороша ее фигура в купальнике.

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Нэнси — единственная из жен «битлов», кто не имеет никакого отношения к творческой богеме. Ее сфера деятельности — это управление грузоперевозками. По сведениям прессы, в 90-е у нее, как и у Линды Маккартни, был обнаружен рак груди, от которого ей, к счастью, удалось излечиться.