10 звездных родителей с психическими расстройствами

Проблемы этих звезд не увидеть невооруженным глазом.

Речь пойдет не о сахарном диабете, рассеянном склерозе или онкологии. Мы о том, что у них творится в душе, и о том, что подталкивает их к скандальным заявлениям, неадекватным выходкам и лечению в реабилитационных центрах.

В честь дня рождения Джастина Тимберлейка (31 января певцу исполняется 38 лет) «Летидор» расскажет о звездных родителях, которые признались в своих психических расстройствах.

Джастин Тимберлейк

Проблема: обсессивно-компульсивное расстройство, синдром дефицита внимания и гиперактивности

Американский певец Джастин Тимберлейк с детства страдает обсессивно-компульсивным расстройством и синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Например, певец может подолгу расставлять предметы в необходимом ему порядке или быть очень озабоченным выбором помещения для интервью.

Несмотря на это, Джастин может похвастаться немалым количеством наград — ведь он обладатель четырех премий «Эмми» и девяти премий «Грэмми».

На личную жизнь, к счастью, болезни артиста тоже никак не повлияли.

Да, он тяжело переживал развод родителей и даже признавался, что старается не повторять их ошибки.

Тимберлейк уже 6 лет женат на американской актрисе Джессике Бил, вместе с которой растит сына Сайласа.

Кэтрин Зета-Джонс

Проблема: биполярное расстройство

Актриса помогала мужу Майклу Дугласу бороться с онкологическим заболеванием даже тогда, когда ее собственный недуг прогрессировал до второй стадии. Несмотря на биполярное расстройство Кэтрин Зета-Джонс все равно старалась не привлекать внимание к своей проблеме. Однако забыть о себе болезнь не позволила.

Актрисе пришлось лечь в психиатрическую больницу.

Близкие уже никак не могли помочь Кэтрин, а муж даже решился на развод с ней. Но к счастью, все обошлось. Оскароносная актриса справилась с расстройством и не дала семье рухнуть.

Супруги воспитывают 15-летнюю дочь Кэрис (красавице пророчат большое будущее в модельном бизнесе) и 18-летнего сына Дилана.

А не так давно Кэтрин и Майкл поздравляли главу своей семьи (речь о Кирке Дугласа — отце Майкла) с 102-м днем рождения!

Еще кто-нибудь сомневается в том, что ради семьи Кэтрин Зета-Джонс готова на все?

Мел Гибсон

Проблема: биполярное расстройство

Популярный актер и режиссер Мел Гибсон страдает биполярным расстройством, иначе говоря, маниакально-депрессивным психозом. Для этой болезни характерны неожиданные вспышки гнева, срывы и необдуманные поступки.

Об этой болезни актера стало известно примерно 10 лет назад, когда за ним закрепилась не только репутация человека с гомофобными и антисемитскими высказываниями, но и амплуа домашнего тирана (по крайней мере, пианистка Оксана Григорьева , которая подарила звезде дочь Люсию, обвиняла Гибсона именно в рукоприкладстве).

Однако несмотря ни на что поклонницы все равно любят этого плохого парня.

Кинотворения Гибсона с каждым годом становятся все более успешными в прокатах, а его семья растет не по дням, а по часам — в январе 2017 году возлюбленная Розалинд Росс подарила мужчине сына (между прочим, Ларс — девятый наследник Гибсона).

Анджелина Джоли

Проблема: дисморфомания

В августе прошлого года стало известно, что съемки второй части фильма «Малефисента» пришлось остановить из-за болезни главной героини — Анджелины Джоли. Актрисе поставили диагноз — дисморфомания.

Главные черты этой болезни — навязчивые мысли о внешнем недостатке и, как следствие, попытки изменить свое тело. Актриса сильно похудела и достигла веса в 44 кг при росте 169 см.

Предполагается, что это бракоразводный процесс с Брэдом Питтом нанес столь серьезный вред здоровью многодетной маме.

К сожалению, точка в этой истории между бывшими супругами еще не поставлена.

Дэвид Бекхэм

Проблема: обсессивно-компульсивное расстройство

Известный футболист и примерный семьянин Дэвид Бекхэм оказался в нашем рейтинге неслучайно. Бывший игрок сборной Англии по футболу страдает психическим расстройством — он одержим наведением порядка среди вещей.

Например, Дэвиду важно, чтобы одежда лежала на полках в шкафу симметрично. Да и к тому же при сортировке рубашек, кардиганов, джинсов муж известного дизайнера Виктории Бекхэм соблюдает стилистические и цветовые нюансы.

Говорят, что у футболиста даже есть три холодильника для сортировки разных продуктов: напитков, овощей и всего остального.

Такие «странности» не пугают поклонников Бекхэма. Да и действительно, какая разница, в каком порядке разложены вещи в его гардеробной комнате, или зачем он выбрасывает банку с газировкой, если их остается в доме нечетное количество!

Дэвид обожает детей! И при этом не только своих, но и чужих. Все помнят, как многодетный отец снялся в социальной рекламе против насилия над детьми.

Бритни Спирс

Проблема: биполярное расстройство

Биполярному расстройству подвержена и эта популярная певица. И как в истории с Мелом Гибсоном, история болезни Спирс тоже не осталась незамеченной общественностью. Певица брила себе голову, публично срывалась, вызывающе одевалась и даже в свое время проиграла в суде право на опеку над своими детьми.

Не один год потребовался Бритни Спирс, чтобы привести свою жизнь в порядок.

Бритни вернула любовь поклонников и главное — возможность воспитывать двух сыновей. Сейчас 13-летний Шон, 12-летний Джейден да и поклонники по всему миру уже не видят Бритни подавленной или страдающей от резкой смены настроения.

Робби Уильямс

Проблема: депрессия, агорафобия, лунатизм и неосознанное переедание во время сна

Для поклонников известного певца не секрет, что в свое время их кумир проходил лечение в реабилитационном центре из-за булимии. Но на этом проблемы Робби Уильямса не закончились.

В 2018 году артист рассказывал изданию The Sun, что на фоне постоянных депрессий у него развилась болезнь открытых пространств (агорафобия). А годом ранее говорил журналистом о другой своей редкой проблеме — врачи диагностировали у него лунатизм и неосознанное переедание во время него.

Певец может проснуться среди ночи, в полусонном состоянии отправиться на кухню и, не осознавая того, съесть все, что попадется ему под руку.

Но особенно певец-лунатик любит по ночам есть мучное и сладкое, с последствиями чего приходится бороться днем — в спортзале.

Но Робби Уильямс не расстраивается: он продолжает выпускать песни и вместе с женой Айдой воспитывает троих детей.

Интересно, что певец не раз говорил представителям СМИ, что не станет скрывать от Теодоры, Чарлтона и Колетт свое прошлое, связанное с алкоголем и наркотиками.

Джессика Альба

Проблема: обсессивно-компульсивное расстройство

Джессика Альба страдает постоянными переменами настроения. И вина вовсе не большая занятость актрисы. Джессика была болезненной девочкой с детства: в свое время она перенесла пневмонию, ателектаз и лечение кисты, образовавшейся на миндалинах.

Победы над этими болезнями каждый раз только подстегивали актрису идти вперед.

Причем не только в профессиональной жизни (взять хотя бы мегауспешный экопроект Джессики The Honest Company), но и в семейной. Кроме этого, Джессика признается, что в карьере ей часто помогает и присущий ей перфекционизм.

Сейчас Джессика живет в счастливом браке с американским продюсером Кэшом Уорреном. Супруги воспитывают троих детей.

Джим Керри

Проблема: синдром дефицита внимания и гиперактивности

Кто знает, может быть, именно это заболевание сделало актера любимцем публики.

Джим Керри с детства подвержен СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), при котором люди обычно чрезмерно импульсивны, не могут сконцентрироваться на чем-то одном, разговаривают сами с собой и кривляются. Чем не образы популярного актера?

Те, кто знает Керри с детства, уверяют, что он был таким и тогда: часто отвлекался, дурачился, гримасничал и плохо учился.

Но, видимо, странности у актера не только остались, но еще и прогрессируют…

Например, Джим Керри выплатил бывшей жене Дженни Маккарти кругленькую сумму (с шестью нулями, разумеется), чтобы она никому не рассказывала о подробностях личной жизни с ним.

Дрю Бэрримор

Проблема: биполярное расстройство

Проблемы с психическим здоровьем были заметны у Дрю Бэрримор еще в детстве. Не удивительно, ведь в 10,5 лет юная актриса попробовала курить травку, чуть позже принялась за наркотики и алкоголь, а в 13 лет проходила курс лечения в реабилитационном центре для алкоголиков и наркозависимых.

На этом «приключения» Дрю не закончились. Актриса несколько раз пыталась свести счеты с жизнью… Однако теперь сообщения о нестабильном состоянии актрисы — редкость.

Бэрримор оставила все проблемы в прошлом.

Сейчас она снимается в кино и сериалах, занимается развитием собственного косметического бренда и воспитывает двух очаровательных дочерей — 6-летнюю Олив и 4-летнюю Фрэнки