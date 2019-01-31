«Я против того, чтобы цепляться за мужчину из страха»

Виктория Лопырева обозначила свою точку зрения на отношения между мужчиной и женщиной.

Недавно стало известно, от кого Виктория Лопырева ждет ребенка. Отцом будущего малыша модели является бизнесмен Игорь Булатов. Пикантности этой ситуации добавил тот факт, что мужчина, по имеющейся тогда информации, был женат на дочери миллиардера Самвела Карапетяна , а семь месяцев назад Тата родила Игорю второго ребенка. При этом Лопырева была знакома с семьей Карапетяна и даже проводила время с Татой. После этого на Викторию обрушилась критика не только обычных людей, но и некоторых звездных коллег.

Лопырева хоть и говорила в интервью, что старается абстрагироваться от негатива, также признавалась в соцсетях, что в последнее время постоянно пребывает в состоянии стресса, много ест и не набирает вес. А несколько минут назад в своем Instagram Виктория опубликовала пост, в котором высказалась о негативе в свой адрес и отношении к жизни и мужчинам.

За эти дни я чего только уже не прочитала. Очень хорошее время проверить, кто есть кто. Моим друзьям и подписчикам — огромное спасибо, а тем, кто радостно строчит комменты про то, что ОН меня бросит, хочу сказать: никогда не надо бояться остаться одной. Если он хочет уйти — пусть уходит и освобождает место рядом с вами. Все эти ваши «бумеранги» и прочее — звучит смешно. Любовь — это чувство свободных людей и тем оно прекрасно. Ни один штамп, ни дети не удержат рядом с тобой мужчину, если ему с тобой скучно. И речь не только о сексе.

Бывает, живут годами, а поговорить не о чем. Но навязанные обществом рамки и условности заставляют людей бояться сделать тот самый шаг, который, возможно, сделает их обоих счастливыми. Просто надо быть честными хотя бы в отношении самих себя. Все в этом мире относительно, и никто из нас не может судить о жизни другого человека. Мы все люди, и каждый из нас хочет быть счастливым, но вот понятие счастья, пожалуй, у всех разное. Я против того, чтобы цепляться за мужчину просто из страха: «а что же люди скажут?». А ведь людям, по большому счету, наплевать, счастливы вы или нет, им просто нужен повод пообсуждать. По мне, так лучше быть одинокой, чем вдвоем в одиночестве,

— высказалась Виктория.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Напомним, свою беременность Виктория официально подтвердила в середине декабря, но тогда не раскрывала личность отца будущего ребенка.