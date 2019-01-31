Никита Джигурда сядет на шпагат ради Анастасии Волочковой

Никита Джигурда поделился подробностями совместного проекта с Анастасией Волочковой. InterMedia напоминает: в рамках сотрудничества артист уже записали музыкальный дуэт.

— Да, мы готовим совместную работу, которая, как матрёшка, вмещает в себя несколько проектов. Сейчас пишем песню, клип задуман и снимается. Ещё мы репетируем пьесу, пока не говорим, какую, — рассказал Джигурда в интервью «Телепрограмме».

По словам актера, он не исключает пародийную составляющую проекта и готов повторить шпагат балерины на печке.

— И это тоже входит в проект, много чего будет. Раз уж мы умеем смеяться над собой, гордыня не накроет нас своей звездой, — рассуждает Никита. — Безусловно, будут прикольные шутки. Мы и вчера делали фотосессию, и достаточно откровенную. Поскольку речь в пьесе зайдёт о взаимоотношениях мужчины и женщины, то стараемся притереться друг к другу.

Говоря о шпагатах, он отметил, что именно эта «фишка» была использована в фотосессии.

— Шпагаты и приколы со снегоуборочной машиной, — пояснил Джигурда. — Есть и пародии на меня, и Настю. Хотим возобновить даже пародии пятилетней давности.