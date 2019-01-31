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Никита Джигурда сядет на шпагат ради Анастасии Волочковой 

InterMedia + ещё 1 5 часов назад
Фото: @instadzhigurda
Никита Джигурда поделился подробностями совместного проекта с Анастасией Волочковой. InterMedia напоминает: в рамках сотрудничества артист уже записали музыкальный дуэт.
— Да, мы готовим совместную работу, которая, как матрёшка, вмещает в себя несколько проектов. Сейчас пишем песню, клип задуман и снимается. Ещё мы репетируем пьесу, пока не говорим, какую, — рассказал Джигурда в интервью «Телепрограмме».
По словам актера, он не исключает пародийную составляющую проекта и готов повторить шпагат балерины на печке.
— И это тоже входит в проект, много чего будет. Раз уж мы умеем смеяться над собой, гордыня не накроет нас своей звездой, — рассуждает Никита. — Безусловно, будут прикольные шутки. Мы и вчера делали фотосессию, и достаточно откровенную. Поскольку речь в пьесе зайдёт о взаимоотношениях мужчины и женщины, то стараемся притереться друг к другу.
Говоря о шпагатах, он отметил, что именно эта «фишка» была использована в фотосессии.
— Шпагаты и приколы со снегоуборочной машиной, — пояснил Джигурда. — Есть и пародии на меня, и Настю. Хотим возобновить даже пародии пятилетней давности.
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Звёзды , Никита Джигурда
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