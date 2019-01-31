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"5 причин, почему я ищу любовницу своему мужу"

Волочкова наконец показала своего избранника 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
43-летняя танцовщица Анастасия Волочкова наконец перестала скрывать своего нового возлюбленного.
Королева шпагата и мастерица эпатажа Анастасия Волочкова оказалась больше не в силах прятать от поклонников своего нового избранника. Однако в новом интервью она призналась: это звукорежиссер театра Надежды Бабкиной, певец Михаил Борисовский. По словам Волочковой, в минувший день рождения друзья подарили ей полосатые носки с намеком на ее роман.
Я же не показывала все эти месяцы лицо своего любимого, выкладывала в Инстаграм только его полосатые носки. Лишь намекала, что моего мужчину зовут на букву «М». Теперь я могу рассказать, что это Михаил. Мы знакомы более 10 лет. И он — настоящий мужчина,
— сказала в беседе с kp.ru Волочкова, одновременно с выходом интервью опубликовавшая первый за все это время портрет избранника «лицом» в Instagram. Присутствовал Борисовский и на дне рождения, который артистка праздновала в компании Николая Баскова и Никиты Джигурды.
Все началось еще три года назад. Но мы с Мишей и сами не верили, что наши отношения перерастут во что-то большее. Мне комфортно с этим человеком. Когда я прилетела с Мальдив, меня встретил букет белых роз, шампанское со льдом в машине. А на Новый год любимый подарил мне кольцо с рубином и бриллиантами. Думаю, я это счастье заслужила и имею право жить так, как мне нравится,
— убеждена танцовщица. Интересно, когда речь зайдет о свадьбе?
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Звёзды , Никита Джигурда , Николай Басков , Анастасия Волочкова , Комсомольская правда
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